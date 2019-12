Brad Pitt lo suelta todo y revela cuál de sus película es la que menos le gusta

Los Ángeles, EU.- Brad Pitt es uno de los actores de mayor éxito y reconocimiento del cine actual. Sus últimos trabajos han cosechado la admiración del público de forma cuasi-unánime, llegando a compararse su reciente interpretación en Había una vez en Hollywood junto a Leonardo DiCaprio con el tándem que formaban actores clásicos como Paul Newman y Robert Redford.

Sin embargo, no siempre fue así. El actor ha confesado que en la actualidad es especialmente selectivo a la hora de elegir los papeles que acepta, un cambio en su carrera que, según Pitt, se produjo después de participar en Troya.

Tuve que hacer Troya porque, supongo que ya puedo contarlo, dejé otra película y tenía que hacer algo para ese estudio". Explicó Pitt en una entrevista a The New York Times.

Así que me metieron en Troya. No fue doloroso, pero me di cuenta de que el modo en que se estaba narrando la película no era el modo que yo hubiera preferido", ha apuntado el intérprete.