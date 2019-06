Jorge 'Coque' Muñiz defiende a Raquel Bigorra durante el programa de 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Tras el escandalo del conductor de Daniel Bisogno y Raquel Bigorra, el presentador y cantante Jorge Muñiz se pronunció a favor de Bigorra en el programa Ventaneando.

‘Coque’ Muñiz fue al programa de Tv Azteca, a promocionar su próxima presentación como cantante, y platicó a cerca de su experiencia, cuando una revista de espectáculos lo difamo de alcohólico y drogadicto.

A lo que los conductores lo cuestionaron de quien podría haber sido el que empezó el rumor que publicaron, a lo que el cantante bromeo que desconfiaba de su esposa, después dijo que pudo haber sido alguien que le tuviera envidia o solo para dañarlo.

Por su parte toco el tema del escandalo de Bisogno y confesó que el cree que Raquel es inocente, ya que ha trabajado con ella y no cree que sea ese tipo de persona.

No quiero ponerme en el lugar de nadie, porque no soy ni perfecto, ni una persona como para dar clases de moral, pero yo le tengo y le tendré, igual que a ti (Bisogno) voy a servirle, yo estoy casi seguro de que no fue ella la que obtuvo un comentario mío porque se ve el dolo de otro tipo de personas, y hasta aquí me quedo”, comentó Muñiz.