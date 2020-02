¿Meghan Markle la aconsejó? Nieto de Reina Isabel II confirma si su exesposa se irá a Canadá con sus hijas

Reino Unido.- Nuevamente se reiteró que Autum Phillips, la expareja del nieto mayor de la Reina Isabel II, Peter Phillips, no seguira los pasos de Meghan Markle y no se mudara a Canadá con sus dos hijas debido a que no quiere alejarlas de su padre ni de su nación.

En exclusiva para Daily Mail, el hermano de Autum aseguró por segunda ocasión que no se irá del Reino Unido pues ella "ama Inglaterra", además de que no quiere dramas durante su divorcio.

Ella ama mucho a Inglaterra y se quedará allí. Ella siempre ha sido feliz con esa parte", aseveró el hermano de Autum.

La semana pasada se informó que Peter y la madre de sus hijas, Savannah e Isla, anunciaron su decisión de separarse, la cual fue tomada desde el año pasado, pero para evitar especulaciones y malos entendidos realizaron un acuerdo completo para de un comunicado informar sobre todos los puntos claves, como lo es el lugar de residencia.

Sin embargo, pese al informe completo que publicaron informando sobre su amistosa separación, medios comenzaron a decir que la pareja de Phillips se regresaría a su natal Canadá con las dos niñas, por lo que nuevamente el hermano de ella declaró que no se irá.

De igual manera se le cuestionó como es que la exroyal está llevando la situación de la separación, pregunta que se negó a responder y terminó la entrevista.

Ooh, eso es demasiado. No, no puedo comentar sobre eso", expresó.

Pero una fuente del Palacio de Buckinghma reveló que tanto la familia de ella como la real estaban muy tristes por la noticia ya que todos tenían una relación muy buena con ambas partes.

Ambas familias estaban naturalmente tristes por el anuncio, pero apoyaron plenamente a Peter y Autumn en la decisión conjunta de ser padres de sus padres", aseguró una fuente.