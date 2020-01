2019 pone de 'rodillas' al sector agropecuario del estado de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- El sector agropecuario sonorense ha enfrentado a una de las peores temporadas para la actividad, atravesando por distintas dificultades como lo fue la sequía más catastrófica registrada en los últimos años, el recorte a la Secretaría de Agricultura que trajo consigo la desaparición de programas que los beneficiaban.

En ese sentido, los agricultores realizaron diferentes manifestaciones a lo largo del año, a las cuales se fueron sumando los productores acuícolas, pesqueros y ganaderos, con el fin de ser escuchados por el Gobierno Federal, incluso hubo una a nivel nacional donde tomaron San Lázaro previo a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Debido a lo anterior, líderes productores manifestaron que, al parecer el Gobierno no quedó conforme con todo lo que le habían recortado al campo, pues aun así quería cobrar el uso de agua, aunado a eso las condiciones climáticas no fueron nada favorables para la actividad, pues las pocas depresiones no fueron suficientes para el sector, por lo que no se pudo tener un alza en la producción, además de que la temporada de verano fue cancelada, más de 110 mil hectáreas, solamente en el Valle del Yaqui se quedaron sin sembrar, lo que dañó seriamente la economía de los hombres del campo, así como miles de familias que dependen de la actividad agrícola.

Incluso, durante el año, productores de tomate también enfrentaron dificultades, pues Estados Unidos les aplicó aranceles del 17.5 por ciento a las exportaciones mexicanas de la hortaliza, debido a que los horticultores cometieron dumping al comercializar el producto.

Sin duda, ha sido un año complicado para la actividad primaria, principalmente por los recortes a la Secretaría de Agricultura, por lo que para el 2020 se espera una temporada difícil, pues agricultores afirman que los conflictos que tuvieron en 2019 irán a la alza y que la fabricación de alimentos tendrá una decaída, por lo que se perderán miles de empleos para las familias, además de que toda la cadena productiva estará en crisis.