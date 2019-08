22 mujeres demandan a sitio porno; afectada señala que la estafaron, ofendieron y divulgaron su identidad

Estados Unidos.- 22 mujeres que entablaron una demanda en contra del popular servicio de videos para adultos Girls Do Porn, aseguran que fueron engañadas para grabar escenas sexuales.

El lunes, la primera de las 22 demandantes, cuyas identidades no han sido reveladas y por ende se nombran en el caso como Jane Doe ( de la 1 a la 22), dio su testimonio en el Tribunal Superior de San Diego.

Jane Doe 15 dijo que ella respondió a un anuncio en el sitio web de clasificados Craigslist y después fue obligada a participar en filmaciones sexuales, trabajo por el que le pagaron menos de lo acordado.

La afectada expuso que el video fue difundido ampliamente online, pese a que en el contrato se había prometido que las grabaciones iban a ser distribuidas solo en DVD y en el extranjero.

La demanda acusa que la compañía ganó millones obligando a jóvenes mujeres a hacer escenas, inicialmente publicitándose ellos mismos en Internet como un sitio web de modelaje y mintiéndoles sobre las condiciones de las escenas a grabar.

Girls Do Porn, un servicio por suscripción para adultos que fue iniciado en 2006 por el neozelandés Michael Pratt, traficó videos sexuales que involucran a mujeres entre los 18 y 22 años de edad.

Sin embargo, 22 afectadas acusan que Pratt y sus asociados defraudaron y mal pagaron a las mujeres, haciendo falsas promesas sobre la distribución del material de las víctimas, muchas de las cuales eran muy menores para beber.

De acuerdo con la demanda, la joven mujer, quien tenía 18 años en ese entonces, admitió que ella consintió las grabaciones, pero solo bajo el entendimiento de que los videos no incluirían nada de información sobre su identidad, y serían distribuidos a coleccionistas particulares en el extranjero.

Pese a dicho acuerdo, Jane Doe 15 dijo ante la corte que, al igual que las declaraciones de las demás afectadas, las mujeres descubrieron que los materiales fueron ampliamente distribuidos en Internet con sus nombres, números telefónicos y más información personal.

Si hubiera sabido que no solo ocurría en Internet, sino que lo estarían publicando en Internet, que mi nombre estaría relacionado a ello, que estaría en los Estados Unidos, y que no me pagarían 5 mil dólares sino 2 mil dólares menos, e insultada, porque tenía moretones y piel pálida; si hubiera sabido que eran más de 30 minutos, si hubiera sabido alguna de esas cosas, solo algunas”, reportó Daily Beast que dijo la afectada.

De acuerdo con la declaración de la afectada, ella respondió a un anuncio de Craigslist para modelos. Cuando fue contactada por 'Jonathan N', quien los abogados acusan es un pseudónimo para Michael Pratt, la llamaron para ofrecerle 5 mil dólares por filmar escenas para adultos.

El acuerdo consistía en cinco posiciones sexuales, cada una de cerca de siete minutos y serían filmadas en un hotel de San Diego, con vuelos de regreso cubiertos por ellos.

Y después el repetidamente dijo: 'No online, no noline, no en Estados Unidos'. Sería en DVDs para Australia, el Reino Unido. Y después dijo otros países remotos que no recuerdo. Yo pregunté si podía solo hacer modelaje regular, y él dijo que no, tenía que ser ambos”, agregó la víctima en su declaración.