A 50 años de la sepación de The Beatles ¿Yoko Ono fue la culpable?

Liverpool, Reino Unido.- La relación entre el músico John Lennon, miembro de The Beatles, y la artista Yoko Ono, así como su activismo en contra de la guerra siempre fue motivo de controversia.

Durante años, la artista ha sido tachada de oportunista y de ser la causa por la que la agrupación inglesa se separó en 1970 al publicar su álbum Let it be, pero lo que pocos saben es que Los Beatles ya se habían disuelto desde el año anterior.

Sin embargo, en una entrevista de 2018 a Paul McCartney, el músico negó que la japonesa fuera la culpable y expresó al respecto:

No había manera de que los cuatro integrantes pudiéramos continuar, y esa fue quizás la peor y más difícil decisión de mi vida, pensaba 'quiero a estas personas, pero tengo que salirme de esto'”.

Yoko Ono aseguró en 2012 que la separación fue como un proceso de divorcio entre los miembros del cuarteto de Liverpool, el cual fue propiciado por el malestar de John Lennon, George Harrison y Ringo Starr contra McCartney.

Agregó que cada uno se volvía independiente y que incluso Ringo fue el primero en manifestar su interés por salirse, después George y, finalmente, Lennon. Lo que llevó a la inebitable separación de la agrupación más famosa del mundo.

John Lennon fue asesinado en Nueva York el 8 de diciembre de 1980. Mientras volvía a pie a su apartamento acompañado de Yoko, tras una sesión de grabación, un fan llamado Mark David Chapman, le disparó con un revólver cinco veces. Murió minutos después, a en una patrulla de la Policía camino del hospital, en brazos de su esposa.

George Harrison falleció de cáncer en Los Ángeles el 29 de noviembre de 2001. A pesar de los tratamientos, pronto descubrió que su cáncer era terminal, decidiendo de inmediato pasar sus últimos días en familia y trabajar en algunos proyectos para posteriormente ser terminados por su viuda e hijo.

Los sobrevivientes, Ringo Starr y Paul McCartney, siguen tocando en los escenarios a día de hoy, incluso han colaborado en distintas ocasiones y han aprovechado para realizar tributo a los dos Beatles caídos.