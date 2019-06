A 9 meses del actual Gobierno de Navojoa, persiste el rezago en servicios públicos

Navojoa, Sonora.- A escasos días de cumplir nueve meses la actual administración municipal de la coalición Morena-PT-PES, que encabeza María del Rosario Quintero Borbón, los habitantes de la ‘Perla del Mayo’ han vivido un agitado Gobierno, perdido entre acusaciones de corrupción y falta de servicios.

Por un lado, los navojoenses vienen exigiendo desde diciembre de 2018 la normalización del servicio de recolección de basura, agua suficiente para las colonias del sector oriente y vialidades sin baches.

Por el otro, regidores de oposición han acusado a colaboradores cercanos de la presidenta municipal por presuntos actos de corrupción.

Aún sin cumplirse el año de Gobierno, en Navojoa se presenta una desestabilización de todos los servicios públicos.

Las calles en mal estado y los problemas de drenaje colapsado, las denuncias más sentidas de los navojoenses

El regidor Rogelio Álvarez mencionó que hasta el momento no se ha ‘dado bola’ en el tema de recolección de basura en el municipio, al seguir esperando que lleguen las unidades nuevas, y que el desabasto del agua es un problema que se ha tenido en Navojoa desde hace años y que a pesar de todos los trabajos y esfuerzos del Ayuntamiento aún no se logra tener estable ese servicio de vital importancia para la ciudadanía, pero en lo posible como presidente de la Comisión de Agua Potable se van atendiendo los casos, y para el tema de pavimentación no se han tenido los recursos suficientes, donde solo se ha tenido la aplicación de 18 millones de pesos en programas de bacheo y rehabilitación de caminos vecinales.

En el caso del ‘Valegate’ y robo a Tesorería, indicó que es un tema muy trillado y depositado en el Ministerio Público y la Fiscalía, por lo que hay que esperar los tiempos para que se den las respuestas, los fallos, para que se señale o se ‘lave las manos’ al Ayuntamiento.

Por su parte, el regidor Carlos Quiroz Romo mencionó que su punto de vista en cuanto al desarrollo y manejo de la administración, a los ocho meses de trabajo, es que está presente la falta de proyecto y la claridad en los rasgos más marcados del Ayuntamiento, señalando que no hay un trabajo serio por parte de las autoridades para solucionar los problemas más recurrentes de la ciudad, y que se desconoce hasta lo más mínimo de lo que es la administración pública de un municipio.

La FAS atiende casos de presunta corrupción

Uno de los casos que mantiene en carpeta de investigación la dependencia por los incidentes de presunta corrupción por parte del Ayuntamiento de Navojoa es el ‘Valegate’, que es por la supuesta falsificación de vales de gasolina que generó un golpe a las finanzas de la Comuna de alrededor de 2 millones de pesos. Otro de los casos es el robo a Tesorería, donde supuestamente se hurtó cerca de un millón de pesos.

Por último, la denuncia por los gastos inflados en el parque recreativo ‘El Rebote’, situado en Pueblo Viejo, en la que organismos civiles como el Congreso Nacional Ciudadano (Conaci), demandan aclarar la inversión efectuada en su construcción, la que según el Ayuntamiento es de 15 millones de pesos, mientras que el Conaci, mediante una evaluación externa, calculó que la edificación fue realizada con una inversión de 3 millones de pesos, esto durante la administración anterior, presidida por el panista Raúl Augusto Silva Vela.