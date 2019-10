¡A descargar se ha dicho! Estas son las 25 aplicaciones que ahora son gratuitas en Google Play Store

Ciudad de México.- Si eres un usuario de algún teléfono móvil con sistema operativo Android y con acceso a Google Play Store, tenemos excelentes noticias para ti.

Pues el día de hoy, la Play Store trae a las personas 25 aplicaciones y juegos de pago completamente gratis, así que es recomendable que te adentres en la aplicación de Google y descargues algunas de estas ofertas.

No obstante, se desconoce la duración de estas ofertas, así que puede que en unas cuantas horas terminen. Así que, ¡a descargar se ha dicho!.

Aplicaciones

Learn Mandarin – HSK 4 Hero

Now Weather Pro

BabyBook – Diario del bebe y registro de rutina

Kosmos – Work Time Tracker, Job Timesheet

NT Calculator – Amplia Calculadora Pro

AVS : Any Video Converter

Clock Yourself

Widget de Notas Adhesivas +

Citas de la vida- frases positivas

Mi Diario

Game Accelerator : Play games without lag



Juegos

EQQO

EQQO VR

Ego Rigo

El Restaurante del Dr. Panda

i Live – Gold Edition

Maestro de los pícaros – Los siete artefactos

Noria – Parque de atracciones Funfair

Galaxy Warrior: Alien Attack

Cannon ball – Fun one tap shooting number game

Jurassic Mouse Company

Master Run 3D – one tap running survival game

King Rivals Premium

Magnet Balls 2

Reporter