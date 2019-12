A sus 30 años, Taylor Switf se ha consolidado como una de las mejores cantantes del mundo

Estados Unidos.- Taylor Alison Swift nació el 13 de diciembre de 1989 y hoy a sus 30 años es una de las mejores cantantes y compositoras del mundo entero, manteniéndose con una sólida carrera musical de 16 años con grandes éxitos como Love Story o Shake It Off.

La intérprete de Me nació en Reading, Pensilvania, en el seno de una familia unida que tenían una granja de árboles en Cumru, donde pasó gran parte de su infancia y en la cual se inspiró para su reciente canción Farm Christmas Tree.

Swift ingresó al mundo de la música a la corta edad de 14 años, siendo en aquella época la artista más joven en firmar con una disquera, Big Nachine Records, con la cual lanzó sus primeros 4 discos, siendo el primero 'Taylor Swift' que la hizo conocida dentro del mundo del country, dos años después, en 2008 salió su segundo álbum, 'Fearless', el cual es considerado su discografía más exitosa.

Esto debido a que es hasta el momento el disco con más copias vendidas, el cual también la hizo hacer historia en el mundo al convertirse en la cantante más joven en ser acreedora de un Academy of Country Music Award por Álbum del Año y el que la posicionó en los primeros lugares de los Billboard Hot 100 con 7 canciones en las listas, de entre las cuales sobresalió Love Story, misma que también hizo historia pues fue la primera canción country en colocarse en el puesto número 1 en The Nielsen BDS CHR Top 40 Chart.

En enero de 2009 comenzó con su primera gira, en la que se trasladó por 52 países de EU y Canadá, entre los cuales batió récords consiguiendo agotar todos sus boletos en tan solo dos minutos para su presentación gratuita en el Staples Center.

Pero sin duda uno de sus mejores años fueron entre los 2010 y 2012, pues en 2010 debutó en el cine dentro de Valentin´s Day, fue nominada a 8 Grammys siendo la segunda más nominada ganando 4 como Mejor interpretación femenina de Country, Mejor canción Country, Mejor Álbum Country y el Mejor Álbum del año.

En 2012 volvió a lanzar otro exitoso álbum, 'Red', que la consolido como una de las mejores cantautoras de la década, ya que dentro de este se encontraron las canciones que la hicieron ganar sus primer número 1 en los Billboards Hot 100, aunque dos años después dentro de su quinto álbum, 1989, sus temas Shake It Off y Blank Space reventaron las listas en tan solo 24 horas posicionándose en los primeros lugares dentro de EU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, además de que la convirtieron en la primer artista en auto desbancarse del primer lugar en las listas manteniéndose por meses en el codiciado puesto.

Taylor ha sido nombrada como una compositora veloz pues cada dos años lanzó un disco completo, así como lo demostró en 2017 cuando compartió su sexto álbum, 'Reputation', en el cual sobresalió el tema Look What You Made Me Do, con el que rompió récord dentro de Vevo al ser el video con más reproducciones en la plataforma de YouTube en tan solo 24 horas.

Actualmente continúa disfrutando de una carrera plena y en ascenso pues cada tema que lanza se vuelve enseguida un éxito total, como lo fue Me, su tema junto Brendon Urie, vocalista de Panic At The Disco, ya que en tan solo tres días batió récords nuevamente y se posicionó en el primer lugar por varias semanas consecutivas.

Cabe mencionar que hasta el momento la artista tiene 8 álbumes completos y uno en camino, ha realizado 5 giras y comenzará su sexta en enero del 2020, además de estrenar un documental en Netflix, ha tenido participación en series como New Girl, CSI: Miami y en películas como Valentine’s Day, The Lorax y The Last Song.

Esto sin contar que a lo largo de esos 16 años y en medio de tantos discos, películas y apariciones en televisión ha sido acreedora de los prestigiados American Music Awards (Ama’s 20), Billboards Awards (23) y Grammys (10).