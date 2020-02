AMLO defiende a Beatriz Gutiérrez Müller tras apoyar al paro 'Un Día Sin Nosotras' y después retractarse

Ciudad de México.- Luego de que la experiodista, Beatriz Gutiérrez Müller, mostró su apoyo al gran paro nacional, Un Día Sin Nosotras y después se retractó, su esposo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la defendió al asegurar que ella es libre y con criterio.

Gutiérrez Müller, desde un principio se mostró en pro del cese feminista en todo el país, sin embargo, al final decidió mostrarse en contra, al asegurar que apoya a AMLO y quiere erradicar la violencia.

Fue por medio de Instagram, donde difundió al principio un cartel en el que invitaba al paro, pero a las horas corrigió y emitió la leyenda El Nueve Me Mueve.

Tras la difusión de ese mensaje de inmediato usuarios la criticaron fuertemente, al observarse reacciones de algunos famosos como Maca Carriedo, entre otros.

Por su parte, el presidente de México, emitió su postura al rechazat haberle solicitado a su esposa para que se retractara, al tratarse probablemente de la oposición.

Ella es muy libre, es una mujer con criterio, no me pregunta cosas, ella actúa de acuerdo a sus convicciones, lo que sí creo es de que se debe de tener cuidado porque están metidos los conservadores, los que no nos quieren, de repente se volvieron feministas", informó.