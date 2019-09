AMLO defiende a ‘capa y espada’ en dar seguimiento al proyecto del Tren Maya

Ciudad de México.- Tabasco, Yucatán, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, son algunos de los Estados que están a la espera de la obra ferroviaria que continúa en proceso, por lo cual, el presidente de México refiere que le dará seguimiento al igual que al aeropuerto en Santa Lucía que implica una inversión de 150 mil mdp.

Se da a conocer que la idea de todo esto, es que los que llegan a la Riviera Maya, al Caribe, a Cancún, puedan introducirse a la Península, conocer Yucatán, todas las zonas arqueológicas, pero que también hagan lo mismo y se introduzcan Campeche y lleguen hasta Palenque.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, argumentó que, la gente está de acuerdo en este proyecto porque se va a comunicar el sureste con un tren moderno, un medio rápido para carga, pasajeros y turismo.

El mandatario aclaró que no van a haber afectaciones porque la mayor parte del tren se realizará en la vía construida desde hace casi 70 años, de ferrocarril del sureste.

A los anteriores gobernantes no les interesaba el sureste y ni siquiera concesionaron el ferrocarril . Todo lo demás los privatizaron; no les importó el tren del Istmo ni el de Coatzacoalcos a Mérida y Valladolid”, expresó AMLO.

Especificó que cuando se enteró de que no habían privatizado estas vías se puso contento, porque el sureste estaba abandonado, lo único que creció en el periodo neoliberal, en términos económicos, fue Cancún, en 30 años.

Especifica que últimamente ha venido creciendo Yucatán, lo mismo Campeche, así como en Quintana Roo hay dificultades en esta materia y se está trabajando para garantizar la seguridad, así ya no es solo Yucatán en el sureste donde hay tranquilidad, también en Campeche, también ha bajado la incidencia delictiva, lo mismo en Chiapas, Oaxaca, no así Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

La Secretaría de Hacienda, manifestó que el Tren Maya es uno de los proyectos ‘estrella’ que López Obrador presentó durante su campaña a la Presidencia, junto a otros como la construcción de la Refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

Sin embargo, se aclaró que la obra también ha originado controversia. Especialmente entre las 82 comunidades indígenas por donde pasará el megaproyecto, quienes consideran que deben ser consultados e informados sobre los impactos sociales y ambientales que originará el Tren Maya.

Por otro lado, a través de una manifestación se da a conocer que cerca de 300 personas, en su mayoría jóvenes, exigen la cancelación de los emblemáticos planes del Gobierno como la refinería de Dos Bocas, Tabasco y el Tren Maya que consideran un ecocidio que está acabando con los recursos naturales de México.

La administración también debe de apoyar otros proyectos y no nomas quedarse con la misma idea de siempre, está dejando sin recursos al país en donde vivimos y esto nos perjudica bastante, por lo cual, pedimos una mayor organización y que no se realicen estás obras que no ayudan en lo absoluto”.