AMLO llega a Sonora: Los ciudadanos quieren respuestas del mandatario

Hermosillo, Sonora. - Tras 92 días desde que asumió el poder y 157 desde que pisó Sonora por última vez, Andres Manuel López Obrador de nueva cuenta visitará tierras sonorenses.

Las nuevas políticas del Gobierno y la falta de la autoridad federal en el Estado ocasionan que día con día la figura y la preferencia por Andrés Manuel se vaya apagando.

Madres de familia, agricultores, maestros, líderes sindicales, mineros, empresarios y hasta los mismos políticos de oposición, esperan con ansias la llegada del presidente. Todos estos grupos han sido afectados ya por las decisiones del mandatario.

Hoy el mandatario regresa a Sonora como el máximo líder mexicano con la promesa de ver cómo van los programas sociales, se presentará a las 18:30 horas en el Estacionamiento de la Universidad de Sonora (Unison).

No es que la falta de ser visitados por López Obrador haya hecho enojar a los sonorenses, sino que la falta de presencia de funcionarios del Gobierno federal ha quebrado la esperanza que se tenía en la Cuarta Transformación. Ahora los ciudadanos exigen respuestas.

Durante 2018, el presidente visitó al Estado en 3 ocasiones, donde le hizo promesas, que hasta el momento no se han visto reflejadas en el Estado. Como por ejemplo, la llegada de la Secretaria de Agricultura que se ha visto aplazada desde diciembre a la fecha.

Luego de que se anunciara que se terminarían los recursos para las estancias infantiles, las madres de familia del Estado salieron a manifestarse, hasta el momento 35 estancias infantiles. Lizeth Villalobos López, presidenta de la asociación civil Preservando los valores de la Familia.

Desde hace dos meses estas guarderías, que principalmente atienden a familias de escasos recursos, no reciben apoyo federal, lo que les ha ocasionado una reducción en el padrón de niños inscritos o hasta su cierre total por no poder pagar las cuentas”,señaló.

Por su parte Sara Gallegos, encargada de la estancia infantil Colibrí en Hermosillo, manifiestó que por más de 12 años habían trabajado bajo un esquema que funcionaba, hasta que llegó el mandatario federal, con sus señalamiento e ideas de otorgarles el recurso directamente a los padres de familia. Fue hasta que las madres de familia se manifestaron en el Congreso del Estado cuando el delegado del Bienestar, Jorge Taddei Bringas, se reunió con ellas.

Otro de los que esperan con ansias al presidente de la República son los maestros de Sonora quienes ya se encuentran en huelga por la falta de pagos. El subsecretario de Educación Media Superior y Superior en Sonora, Onésimo Mariscales Delgadillo.

Jesús Alfredo Lugo Gámez, líder del gremio del Sindicato Único de Trabajadores de los Colegios de Bachilleres en Sonora señala que sus ingresos están en riesgo debido al recorte de los anexos de ejecución de parte de la Federación por el orden de los 140 millones de pesos para Sonora, donde se incluye hasta los aguinaldos.

Molestos, preocupados y angustiados se encuentran los productores de los Valles de Sonora, uno porque desde que López Obrador prometió la llegada de la Sader no se ha visto gran avance y dos porque las políticas agropecuarias que planea básicamente destruirán al campo de Sonora en menos de dos años.

Debido a las nuevas políticas agropecuarias de solo otorgarán recursos a 30 hectáreas por productor, en los Valles del Yaqui y Mayo se dejaría de apoyar el 70 por ciento de la producción de trigo. Baltazar Peral Guerrero, presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (Aoass), menciona que el cambio de política agrícola que quiere implementar el Gobierno de Andrés Manuel es preocupante para la agricultura sonorense.

De igual manera, Juan Leyva, subsecretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarpha), comenta que hoy más que nunca los productores deben de estar unidos, debido que la política agropecuaria que se busca establecer derrumbe la agricultura sonorense en tan solo 2 años.

Los organismos, las uniones, los fondos, y automáticamente nosotros como sociedad, como individual, no va a haber nada redituable y eso es muy delicado. En la Ciudad de México había una reunión con el secretario de Agricultura para definir ya si se abre las ventanillas, si los lineamientos van a salir o van a esperar en el aspecto de lo agrícola, y se suspendió, eso significa que no somos prioridad, que ya no vamos a convencer a los funcionarios con números que la agricultura necesita apoyos, y me duele mucho decirlo, pero para este Gobierno no es prioritario el noroeste del país”, expresó.