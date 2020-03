AMLO manda mensaje sobre Covid-19: "Si no nos cuidamos, se dispararán casos de infección y saturarán hospitales"

Tijuana, Baja California.- La noche de este viernes 27 de marzo, en un mensaje enviado a través de su canal de YouTube desde Tijuana, Baja California, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador exhortó a todos los mexicanos a redoblar esfuerzos para que "entre todos podamos salir airosos de la epidemia del coronavirus".

El mandatario, quien aseguró que esa tarde estaba supervisando obras muy importantes en Nayarit con "sana distancia", pidió a la población cuidarse, fomentar la comunicación, la solidaridad familiar y la fraternidad para evitar que el virus se propague.

El presidente aseguró que los adultos mayores son el grupo más vulnerable, por lo que pedía cuidarlos, además de aquellos que padecen diabetes, hipertensión, padecimientos renales y mujeres embarazadas.

Además, afirmó que aquellos en empresas con servicios no esenciales deben quedarse en casa y no ir a trabajar, solamente aquellos involucrados en funciones de seguridad pública o de salud.

López Obrador insistió en que si alguien presentaba síntomas como calentura, tos seca, dificultades para respirar y dolor de cuerpo, se fuera a revisar porque "entonces sí hay probabilidades de estar infectados". Además, pidió a los que no tuvieran los síntomas mencionados no ir al hospital sin razón.

Trabajadores deben estar en sus casas, no deben ir a trabajar. Lo mismo estoy pidiendo al sector privado, a empresas. Sé que esto significará gastos pero podemos perder más si no prevenimos, se nos puede caer más la economía".

El mandatario señaló, de nueva cuenta, que si alguien labora en empresas productoras de alimentos, mercancías básicas, medicamentos, equipos de salud o en aquellas que exportan a Estados Unidos, trabajen con cuidado sanitario, ya que "se debe seguir manteniendo una relación comercial".

Además, habló de un posible escenario si las personas no respetaban las medidas de contingencia impuestas en el país.

Si no nos retiramos a nuestras casas y no no cuidamos se nos dispararán casos de infección y se nos van a saturar los hospitales, no nos alcanzarán las camas -aún y cuando estemos preparados para recibir a miles- esto sería algo desbordante", expresó.