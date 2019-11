"AMLO no hubiera hecho la división porque soy superfifí, fifisísima”: Elena Poniatowska

Ciudad de México.- La escritora Elena Poniatowska, quien nació con el título de princesa heredado de su padre, confesó que ha seguido los pasos del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, "desde que él tenía el cabello negro y yo lo tenía rubio".

A pesar de manifestar su admiración por él, también acepta que hay ciertas diferencias con el actual mandatario.

Así lo dijo:

Lo admiro, me parece que ha sido un principio muy difícil. No hubiera hecho nunca la división entre fifís y no fifís, porque finalmente soy superfifí, fifisísima".