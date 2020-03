AMLO y la mañanera del 11 de marzo: "Tenemos a los mejores expertos atendiendo el asunto del coronavirus"

Ciudad de México.- En la mañanera de este miércoles 11 de marzo, Andrés Manuel López Obrador inició celebrando la inclusión de los programas sociales del bienestar y el derecho a la salud en el artículo 4° constitucional.

Afirmó que se aprobó por mayoría, indicando que solamente no votó el PAN, además dijo que uno del PRD y dos independientes estuvieron en contra, los demás a favor.

Es una avance importantísimo, es establecer el estado de bienestar, y como es reforma constitucional no van a poder darle marcha atrás en el futuro, si regresan los conservadores, no van a poderlo echar atrás".

Retomando el tema de la rifa del avión presidencial, López Obrador dijo que invitará a los medios a recorrerlo, y entre risas expresó que no habrá "vinito, queso importado, jamón, puros y chocolates".

Además, exhortó a la población a que participe en la rifa de los boletos, ya que es un "propósito de utilidad pública" donde se busca "estigmatizar la corrupción".

Por otro lado, el presidente negó que se esté ocultando información sobre la epidemia del coronavirus, asegurando que la contingencia la está atendiendo los mejores expertos.

No se oculta información, no somos conservadores, imaginen si tenemos a todos los medios de comunicación en contra. Con un pueblo consciente, estamos informando todos los días sobre este tema, con mucho profesionalismo y lo hacemos antes que otros. No quiero comparar, pero nuestro gobierno desde el inicio le dio atención al caso; deseamos que podamos controlar esta situación".