AMLO y la mañanera del 16 de marzo: "Si hace falta hacerme la prueba del coronavirus, yo lo hago"

Ciudad de México.- En la mañanera de este lunes 16 de marzo, Andrés Manuel López Obrador arrancó dándole la palabra a Hugo López-Gatel para que confirmar que hasta ahora hay 53 casos de coronavirus confirmados en México.

También reiteró que se deben implementar las medidas de sana distancia, el lavador de manos constante y el estornudo de etiqueta.

En México tenemos 53 casos confirmados; activos 7, que están hospitalizados; todos los demás terminando sus periodos de aislamiento preventivo", dijo López-Gatel.

La conferencia inició repartiendo gel antibacterial a reporteros y medios de comunicación, y el presidente dijo que de ser requerido, está dispuesto a hacerse la prueba del Covid-19.

Yo me ajusto al protocolo de salud; si hace falta yo me hago la prueba y hago lo me indiques los medios".

Sobre el tema de José Kuri, donde algunas versiones apuntaban a que el empresario habría muerto víctima de este virus, el presidente de México llamó a comportarse con ética.

Afortunadamente el señor no ha fallecido y espero que no le pase nada. Espero que salgamos adelante ante cualquier adversidad, pero este ambiente no ayuda".

En otros temas, se habló sobre la caída de precio de petróleo y Andrés Manuel indicó que no afectará la economía popular, afirmando que están garantizando los programas sociales.

No a los programas sociales, no afectaríamos a la economía popular, pero si hay necesidad nos apretaríamos más el cinturón el gobierno. Si es necesario, ahora no, el ajuste, lo haríamos en el gobierno".