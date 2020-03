AMLO y la mañanera del 17 de marzo: "La epidemia por el coronavirus no será corta, durará al menos 12 semanas"

Ciudad de México.- En la mañanera de este martes 17 de marzo, Andrés Manuel López Obrador comenzó su conferencia cediendo la palabra a Hugo López-Gatell para que informara sobre el coronavirus (Covid-19).

El subsecretario de Salud ha confirmado 82 casos en México, y aseguró que "nos estamos preparando para la segunda etapa" por lo que "debemos actuar con serenidad y no dejarnos manipular".

Entre otras cosas, Andrés Manuel estará el fin de semana en Oaxaca para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, pero pidió que solo asista los pobladores de la comunidad.

El fin de semana voy a Oaxaca. Pedirles a los ciudadanos de Oaxaca que en esta ocasión me reúna solo con los pobladores de Guelatao para no dar pie a los comentario de que el presidente no da el ejemplo o no se cuida", dijo AMLO.