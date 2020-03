AMLO y la mañanera del 20 de marzo: "Tenemos todo lo necesario para aplicar una estrategia en contra del Covid-19"

Ciudad de México.- En la mañanera de este viernes 20 de marzo, Andrés Manuel López Obrador dijo estar preparado para enfrentar la contingencia por la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Por otro lado, hace una llamado a los habitantes de Mexicali para participar en una consulta sobre la instalación y el funcionamiento de la planta cervecera.

Retomando en tema del coronavirus, Andrés Manuel pidió a la gente no dejarse manipular ante esta situación: "Decirle a los mexicanos que no se dejen manipular, cuando se necesite transmitirles algo voy a ser yo con toda claridad".

Voy a hacer una llamado al pueblo, tengo tres principios: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo; y la mayoría de la gente lo sabe, hasta nuestros adversarios los saben, pero ellos por política hacen labores de oposición y como vienen las elecciones hay quienes hasta aprovechar esto del coronavirus para ver si así se dan a conocer de manera muy vulgar y corriente".