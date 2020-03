AMLO y la mañanera del 27 de marzo: "No me puedo poner en cuarentena por el Covid-19"

Ciudad de México.- En la mañanera de este viernes 27 de marzo, Andrés Manuel López Obrador expresó que pese a la pandemia del coronavirus (Covid-19), seguirá tratando los temas que le corresponden atender.

Por ello, presentó el informe sobre el accidente aéreo donde desafortunadamente los gobernadores del estados de Puebla, Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, perdieron la vida.

En ese mismo contexto, Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que la investigación estuvo a cargo de los fabricantes de todos los componentes del helicóptero, y se determino que no hubo factores externos que hayan influido en su caída.

Jiménez Espriú dijo que la aeronave no debió volar por tener dos tornillos sueltos en el componente que permite al helicóptero virar a la izquierda o derecha.

Ante lo expuesto, el dictamen concluyó que la causa probable del accidente fue: "Pérdida del control del helicóptero debido a un alabeo repentino hacia la izquierda, que no fue recuperado por el piloto al mando, provocando que se invirtiera e impactara".

Retomando el tema del coronavirus, Andrés Manuel expresó que no puede hacer cuarentena y dijo que seguirá desarrollando sus funciones acatando el protocolo de la Secretaría de Salud.

Se están cumpliendo todas las recomendaciones, en el caso del gobierno ya no están acudiendo a trabajar quienes no tiene una función de servicio directo a la ciudadanía, ahí me encuentro yo, que si tenemos una función básica, no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar", expresó AMLO.