AMLO y la mañanera del 5 de marzo: "En el paro nacional de mujeres solo pido que no haya violencia"

Ciudad de México.- En la mañanera de este jueves 5 de marzo, Andrés Manuel López Obrador informó sobre el programa Tandas para el Bienestar, que ayudan a mejorar la economía popular.

Sobre el caso de Emilio Lozoya, el presidente dijo que el abogado que se encargará de la defensa del exdirector de Pemex tendrá un trabajo complicado.

Los abogados son buenos cuando se trata de defender una causa justa, pero si se trata de defender a un presunto defraudador, la tiene difícil; no son tamalitos de chipilín".

Entre otros temas, Andrés Manuel aseguró que las empresas que participen en licitaciones serán investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

No se van a contratar a empresas que tengan problemas judiciales, sean de México o del extranjero. Ya se están estableciendo clausulas para que sean revisadas por la UIF. No queremos trato con empresas que tengan juicios pendientes o estén fichadas por lavado de dinero o por actos de corrupción".

En cuanto a Programas del Bienestar, AMLO dijo que uno de los principales retos de sus Gobierno es la dispersión en todo el país de los apoyos entregados.

Por otro lado, sobre el paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo, López Obrador señaló que aquellos funcionarias o trabajadores del Gobierno que decidan sumarse lo podrán hacer con libertad, pero pidió que no hubiera "violencia".

Que no haya violencia, es lo único. Que no haya violencia, nosotros no vamos a utilizar la fuerza, vamos a preocupar estar pendientes para auxiliar y proteger en todo lo que podamos".