AMLO y la mañanera del 6 de marzo: "Más que feminista considero que lo fundamental es el humanismo"

Ciudad de México.- En la mañanera de este viernes 6 de marzo, Andrés Manuel López Obrador reconoció el trabajo del gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, en materia de seguridad.

Desde el estado de San Luis Potosí el presidente expresó: "Aquí afortunadamente es baja la incidencia delictiva con relación a otros estados del país. Esto no significa que sea un paraíso en materia de seguridad pública, hay problemas, pero no hay un desbordamiento".

Por otro lado, Andrés Manuel descartó que su Gobierno trabaje en un proyecto de reforma fiscal, por lo cual descartó nuevos impuestos y solo reforzarán el marco jurídico en la materia.

Sobre el magisterio, el mandatario mexicano afirmó que llevan una buena relación, pese a las nuevos bloqueos a vías férreas que se registraron en los últimos días.

Básicamente con lo que tiene que ver con diferencias al interior del magisterio (motivo de los bloqueos), no hay nada especifico que tenga que ver con lo laboral, no existe, llevamos buena relación con los maestros".

No quiero invocar a los que no nos quieren pero les voy a decir, desde que estamos en el gobierno no ha habido paros en las escuelas, no me vayan a salir ahora nuestros adversarios a decir, a promovernos paros".