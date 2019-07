Abogado del 'Chapo': "Aún nos quedan recursos legales para defenderlo"

Ciudad de México.- El caso de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera no termina con la sentencia que le impondrá este miércoles una Corte de Nueva York por 10 cargos, advierte tajante el abogado José Refugio Rodríguez, defensor del capo en México.

En entrevista, asegura que va a dar para más porque tanto en Estados Unidos como en México existen recursos legales para defender al capo, sometido a un juicio durante 11 semanas en el que declararon más de 50 testigos.

El caso Guzmán no termina con la penalidad que le puedan imponer, le aseguro que tanto en Estados Unidos como en México va a dar para una defensa larga", afirma.

Sin abundar por "cuestión de estrategia", adelanta que una de las opciones que analizan es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para interponer un recurso por violaciones graves a los derechos humanos del narcotraficante.

"Tenemos cosas que hacer, no puedo decir más por cuestión de estrategia, pero aún estamos en tiempo de hacer valer los recursos. El caso Guzmán no termina con la sentencia que le puedan imponer", puntualiza el abogado.

Refugio Rodríguez insiste en que su cliente no debió ser juzgado en una Corte de Nueva York, sino en una Corte del Distrito de Texas o de San Diego, California; sin embargo, recuerda, el excanciller Luis Videgaray Caso formuló de último momento una autorización a la embajada de Estados Unidos, para que no se aplicara la cláusula de especialidad que rige el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que implicaba que Guzmán Loera no podría ser juzgado en Estados Unidos como lo está haciendo, por delitos y varios procesos a los que se le concedió la extradición.

Joaquín [Guzmán Loera] fue juzgado en Nueva York por una grave violación al debido proceso y a la garantía de audiencia, porque bajo el pretexto de una cláusula de especialidad, el Gobierno mexicano entregó en extradición a Guzmán Loera por unas causas diversas a las que fue juzgado y violentando esta cláusula de especialidad puedo decir que si bien este asunto está terminado en tribunales nacionales, en tribunales internacionales esto no ha terminado", refiere.

El abogado michoacano considera que el expresidente Enrique Peña Nieto entregó al capo sinaloense como un 'trofeo' al Gobierno del republicano Donald Trump, que estaba a punto de iniciar cuando el exlíder del Cártel de Sinaloa fue extraditado de México a Estados Unidos.

No fue casualidad que el día [19 de enero de 2017] que terminaba el gobierno de Barack Obama lo hayan entregado en extradición", asegura el abogado.

El abogado José Refugio Rodríguez

Afirma que su cliente ha sido víctima de tratos crueles e inhumanos por las condiciones de prisión carcelaria en las que lo tienen las autoridades del vecino país del norte, en el penal ADX Florence, la cárcel de máxima seguridad conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas.

Joaquín Guzmán Loera fue víctima de graves violaciones de derechos humanos en su perjuicio, entre ellas el debido proceso y México no cumplió con la obligación de velar por la seguridad, integridad de sus gobernados", reprocha el abogado José Refugio Rodríguez.