Abogados de Genaro García Luna solicitan a juez estadounidense continuar el proceso fuera de prisión

Nueva York, EU.- Los abogados de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, solicitaron ante el juez una moción para continuar el proceso fuera de la prisión.

La defensa a cargo del caso de García Luna, presentaron cuatro argumentos para que dicha moción pueda ser aceptada por el juez Brian Cogan.

Además recalcaron que sería absurdo que el imputad intentara escapar del país, pues no tiene acceso al sistema financiero y su pasaporte se encuentra con las autoridades.

No tiene la capacidad de escapar: el Sr. García Luna le proporcionó al gobierno su pasaporte y tarjeta de residencia, no tiene activos disponibles, la idea de que huiría a México donde no tiene acceso a su sistema financiero y probablemente enfrentará arresto y enjuiciamiento, es absurdo", se lee en el documento.