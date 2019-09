"Abracen a sus hijos": Padre 'obsesionado' con el trabajo se entera de la muerte de su pequeño en plena reunión; su emotivo post se viraliza

Oregon, Estados Unidos.- Un padre obsesionado con el trabajo fue notificado de la trágica muerte de su hijo por llamada, en plena conferencia telefónica en su oficina.

J. R. Storment compartió la conmovedora historia en su cuenta de LinkedIn, luego de que falleciera uno de sus hijos gemelos de 8 años mientras dormía.

El pequeño Wiley murió tres semanas antes de que hiciera la publicación, luego de sufrir una rara complicación de epilepsia infantil. La esposa del hombre, Jessica Brandes, encontró al menor "frío" en su cama, mientras su hermano Oliver jugaba en un iPad cerca de ahí.

El ejecutivo que fundó un exitoso sistema para el manejo de costos llamado Cloudability en el 2011, declaró que la muerte de su hijo fue un fuerte recordatorio de cómo tanta gente no tiene un balance entre su vida y el trabajo.

El afligido padre se sinceró y confesó su deseo de querer volver atrás en el tiempo:

Hace 8 años, en el mismo mes, tuve gemelos y co-fundé Cloudability. Hace tres semanas, perdí a uno de nuestros niños".

J. R. relató que el día de su fallecimiento, salió de su casa en Oregon a alrededor de las 5:00 horas de la madrugada y apenas se subió al auto ya estaba hablando por teléfono. No se despidió ni revisó cómo estaban sus hijos por la prisa.

Su esposa fue quien le dijo que su hijo había muerto, mientras él estaba en una conferencia telefónica con 12 personas.

Su respuesta fue fría e inmediata. 'J. R., Wiley está muerto'. '¿Qué?', le respondí, incrédulo. 'Wiley murió', me dijo de nuevo", escribió J. R. en el emotivo post.

¿¡¿Qué?! No. ¡No!', respondí gritando. Esa fue toda la conversación. Salí corriendo de la oficina con las llaves del auto en la mano, corriendo ferozmente por la calle y gritando '¡Oh mie... Oh mie...!".

Pasaron 2.5 largas horas para poder ver a mi hijo. Cuando por fin me dejaron verlo, lo hice a través de una ventana de vidrio. Estaba acostado en su cama, con las cobijas. Se veía pacíficamente dormido. Puse mi mano en el cristal y me derrumbé. Me acosté junto a él en la cama que amaba, le tomé la mano y seguía repitiendo: '¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó?'. Nos quedamos con él como por 30 minutos acariciando su cabello, antes de que se lo llevaran".

El hombre también abrió su corazón y habló de lo que más se arrepentía tras la muerte de su hijo:

Muchos me han preguntado qué pueden hacer para ayudar. Abracen a sus hijos, no trabajen hasta muy tarde. Se arrepentirán de muchas de las cosas en las que pasan su tiempo cuando ya no lo tengan. Asumo que tienen juntas regularmente con la gente con la que trabajan. ¿Las tienen regularmente con sus hijos? Si hay una lección que llevarse de esto, es recordar a otros (y a mí mismo) no perderme de las cosas que importan".

La gran pregunta es cómo regresar a trabajar en una manera que no me deje con los mismos arrepentimientos que tengo ahora. Para ser honesto, he considerado no regresar. Si eres un padre y tienes cualquier oportunidad de pasar más tiempo con sus hijos, háganlo. Cuando todo termine, solo hay fotos y cosas materiales, el tiempo ya no está disponible. No tiene precio y no debería de menospreciarse".

Tomen sus vacaciones y sabáticos para estar con ellos. No se arrepentirán de los correos electrónicos que olvidaron mandar".

Luego, citó la letra de una canción llamada Enjoy yourself (It's Later Than You Think) al decir que las palabras eran "dolorosas" ahora:

Trabajas y trabajas por años y años. Siempre andas atareado y apurado. Nunca te tomas un minuto de descanso, estás demasiado ocupado haciendo dinero. Algún día, según tú, te divertirás, cuando seas millonario. Imagina toda la diversión que tendrás cuando estés en tu mecedora. Disfrútate, es más tarde de lo que crees. Los años pasan tan rápido como un pestañeo".

Su esposa Jessica escribió, por su parte:

Si hemos aprendido algo, es que la vida es frágil y el tiempo puede ser cruelmente corto. Deseamos que muchas cosas fueran diferente, pero sobre todo deseamos haber tenido más tiempo".

Ambos coincidieron en que si de ahora en adelante tarden más de lo esperado en contestar un correo o mensaje de texto, es porque están con la gente que aman, por lo que buscan que otros "hagan lo mismo".