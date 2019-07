Actor acusado de abusar sexualmente a su hija, niega haber cometido tan terrible acto

Ciudad de México.- A inicios del 2018, el actor mexicano, Héctor Parra, fue acusado por su expareja, la actriz Ginny Hoffman, de haber abusado sexualmente de la hija que tuvieron durante su relación, por lo que reveló que la niña desde hace tres años no tiene contacto con este, además de expresar que un padre no haría las porquerías que hizo "ese señor" con la pequeña.

Meses después, el propio Parra decidió dar su versión de los hechos y la situación actual del caso.

El actor, quien mantuvo una relación de 8 años con Ginny, desconoce por qué a pesar de que su expareja difundió en los medios de comunicación acusaciones tan serias, aun no haya procedido legalmente al respecto.

No existe, no existe una demanda de eso y perdón, pero cualquiera que es padre o madre te consta, sabes, tienes las pruebas de cosas como esas, no vas a dar una entrevista, no señor, ahí inmediatamente me demanda y así lo sabemos, me notifican y por el momento voy a dar a la cárcel en lo que se investiga”.