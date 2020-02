Actor de 'El Chapo' defiende a las narcoseries y dice que son "valiosas" para educar a los mexicanos

Ciudad de México.- En una entrevista con Infobae, el actor Marco de la O ofreció su postura con respecto al aporte que dejan las narcoseries, así como la manera en la que influyen en la sociedad mexicana.

El histrión, conocido por su papel en la serie de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, declaró que no concuerda con los detractores de este tipo de producciones, quienes piden que se prohíba este tipo de contenido.

Las narcoseries son valiosas, porque al final de cuentas hoy la gente no lee, a la gente le da mucha pereza leer periódicos, libros, y este tipo de series, aparte de divertir, pueden informar”, expresó el intérprete.

Además, de la O mencionó que las series que abordan historias de narcotraficantes son valiosas, puesto que, aparte de ser una forma de entretenimiento, son un vínculo informativo para el público.

No hay que preocuparnos por las series, no hay que prohibirlas, hagamos educación, invirtamos en educación. Me entero que le quitaron presupuesto a cultura y educación, imagínate, un país sin educación está destinado a cometer los mismos errores”, recalcó Marco.