Adame 'estalla' contra reportero que le recordó su 'pene pequeño': "Vas y chin… a tu madre"

Ciudad de México.- Una vez más Alfredo Adame está en medio de un escándalo pues arremetió verbalmente contra un reportero y le faltó muy poco para irse a los golpes.

El actor ‘estalló’ contra un miembro de la prensa luego de que este le mencionara que el payaso ‘Platanito’ hizo referencia a su pene chiquito; recordemos que esta polémica inició cuando la expareja del actor, Susan Quintana, aseguró que su miembro viril era pequeño.

Incomodo con el comentario, Adame replicó:

Yo te lo digo a ti para que vayas y se lo digas, vas y chin… a tu madre tú, a ti te estoy sorprendiendo, claro que sí pen…, te estoy ofendiendo”.

Acto seguido, lo calló y le dijo que no le daría respuestas, pero nuevamente arremetió contra él.

Y te vas y ching… a tu madre tú cab…".

Posteriormente se dirigió a otro reportero y dijo: “imagínate que viene este estúpido y me dice pi$& chico, bueno, ya salieron fotos donde se ve que no tengo el pito chico, y todavía aquí tu estúpido compañero hace una pregunta así como estúpida, pues cómo no me voy a enojar”.

Pero Adame no paró ahí, y recordó el altercado que tuvo su colega Eduardo Yáñez con otro reportero.

Te salvaste de que no sea Yáñez, porque Yáñez si te pone un madrazo y te rompe el hocico. No entendí mal cab…, no estoy pend…”, concluyó.