Adiós Disney: La advertencia de Zendaya antes de estrenar la “cruda” serie 'Euphoria'

Estados Unidos.- La pasada alfombra roja de la Gala del MET recibió a una Zendaya vestida de Cenicienta, ya que, como su estilista Law Roach lo explicó a Vogue, el atuendo estaba inspirado en lo que ha sido la carrera de la intérprete y el giro que esta dará con el estreno de la serie de HBO Euphoria, un radical cambio en la trayectoria de la joven que llevó a Roach a expresar que la gala podría ser la última ocasión en la que el mundo la identifique “como una princesa de Disney”.

Como es conocido, los comienzos de Zendaya en el mundo del entretenimiento fueron series como Shake it up y K.C. Undercover, para luego consolidarse en el cine con producciones como Spider-Man y The Greatest Showman.

Esta noche, el nuevo proyecto de la actriz y cantante, Euphoria, llegará a las pantallas a través de HBO, un drama juvenil que abordará el impetuoso viaje de unos jóvenes por el mundo de “las drogas, el sexo, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad", según describe la plataforma.

Dado el radical cambio que el masivo público que sigue a Zendaya está por observar con su papel en Euphoria, algo que Law Roach describió como una faceta actoral nunca antes vista, la intérprete decidió advertir en redes sociales que la serie está dirigida a audiencias maduras.

Un recordatorio antes del estreno esta noche, Euphoria es para audiencias maduras. Es un crudo y honesto retrato de la adicción, la ansiedad y las dificultades de la vida en la actualidad. Hay escenas que son gráficas, difíciles de observar y que pueden causar algo. Por favor solo ve (la serie) si crees que puedes manejarlo. Has lo que es mejor para ti. Yo seguiré queriéndolos y sintiendo su apoyo. Con amor, Daya”, indicó la actriz en una fotografía, además de agregar a la descripción “por favor lean”.

De acuerdo con portales, en Euphoria Zendaya interpreta a ‘Rue’, una joven problemática, no muy social que estuvo en rehabilitación por una sobredosis y ahora regresa al instituto.

La serie fue producida por Drake y cuenta con las actuaciones de Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Austin Abrams, Alexa Demie y Algee Smith, entre otras estrellas.

A principios de mes se celebró la premier de Euphoria, momento sobre el que Zendaya compartió algunas fotografías para expresar lo honrada que se siente por haber participado en el proyecto al lado de sus compañeros.