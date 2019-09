Ahora puedes mejorar la privacidad de tu WhatsApp con los siguientes pasos

Ciudad de México.- WhatsApp es un de las aplicaciones más usadas, por no decir la más usada, en todo el globo terraqueo, pero hay un pequeño detalle, no siempre tu información y privacidad estará asegurada, así que, para que esto no sea un problema, hay configuraciones que permiten solucionarlo.

Notificaciones privadas

Si quieres evitar que las personas cercanas a ti vean el contenido de las notificaciones que recibes, es recomendable hacer lo siguiente:

En iOS: Configuración > Notificaciones > Desactivar la Previsualización.

En Android: Menú > Ajustes > Notificaciones (quita la opción 'Notificación emergente').

Conversaciones cifradas

Cuando compartas información personal, es conveniente hacer una conversació cifrada, esto para que tu y el destinatario sean los únicos que puedan verla.

Para hacerlo, dirígete al perfil de tu contacto y activa la opción Cifrado, que puedes identificar por el ícono azul de un candado.

De esta forma obtendrás un código QR y un número de 60 dígitos, con los que tú y tu contacto comprobarán que su conversación está cifrada.

Ocultar la foto de perfil

Para decidir quien puede ver tu foto de perfil, hay que dirigirse al menú de Privacidad, selecciona Configuración de Cuenta, donde podrás elegir otras opciones.

Última conexión

Para que tus contactos no sepan a que hora fue tu última conexión, puedes acceder a:

Configuración > Cuenta > Privacidad (Elige ‘Nadie’ en Última vez).

Verificación en dos pasos

Esto sirve para que tu solo puedas usar tu cuenta.

Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos

De esta forma crearás un NIP que te servirá para acceder a la applicaión.

Notificación de seguridad

Esta función es para percatarse si tu cuenta es abierta desde otro dispositivo.

Actívala así: Configuración > Cuenta > Seguridad