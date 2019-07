Aída Cota tiene que botear para poder asistir a un campeonato nacional de taekwondo

Navojoa, Sonora.- La falta de apoyo por parte del Ayuntamiento de Navojoa hacia el deporte local ha ocasionado que los atletas tengan que buscar otras alternativas para solventar sus gastos en competencia, desde vender dulces, hasta botear en las calles.

Carmen Aida Cota Coronado debe viajar a Durango al campeonato nacional de taekwondo el día de mañana, pero los altos costos de traslado y la falta de disposición por ayudar del municipio pueden ser factor para poner en duda su participación.

La alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero Borbón, solamente en un mes gasta la cantidad de 130 mil pesos mensuales, según documentos oficiales de Transparencia, en 10 medios de comunicación para promover su imagen.

No les dan solución

José Israel Ledesma López, entrenador de Carmen Cota, señaló que actualmente se metió una carta con la regidora Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela, la cual está gestionando el recurso como medio de apoyo para el traslado del viaje que realizarán, pero no les han dado una solución concreta. Están conscientes de que no pueden esperar, por eso empezaron a realizar eventos.

La vez pasada íbamos a asistir a Corea a un evento, pero por darle tiempo y esperar apoyo del Ayuntamiento se perdió el registro y se desaprovechó una gran oportunidad, ahora no podemos darnos ese lujo y esa es la razón principal por la que nos estamos moviendo para conseguir el dinero”, dijo.

El profesor señaló que son gastos muy elevados los que se dan, pero personas allegadas les han brindando su apoyo en todo momento, desde patrocinios o por la logística, con actividades en las que recaudan fondos.

El evento será en Durango, es el campeonato nacional de cadetes infantil, en modalidad de combate, nosotros tenemos que partir el jueves, no podemos detenernos a esperar a que nos confirmen si se nos dará el apoyo o no, ya que no nos han dicho nada concreto”, indicó.