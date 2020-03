Aislinn Derbez: "Este año es uno de los más importantes y felices de mi vida"

Ciudad de México.- Luego de la sorpresiva separación de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, esta última había afirmado que se tomaría un tiempo libre de redes sociales, sin embargo incumplió con esto para publicar una emotiva foto.

En la imagen, aparece ella misma sin maquillaje y muy sonriente. Ahí explicó que rompió su propia regla para agradecerle a todos los que la felicitaron por su cumpleaños número 33.

Ok.. dije que no iba a postear.. peeero olvidé que era mi cumpleaños jaja.. y he recibido las felicitaciones más hermosas de demasiada gente y eso me hace muy feliz y me llena el corazón, así que les quería agradecer a TODOS”