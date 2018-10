Alcadesa Célida López supervisa la entrega de apoyos a damnificados por 'Sergio'

Hermosillo, Sonora.- La Alcaldesa Célida López recorrió esta mañana el Poblado Miguel Alemán, para supervisar la entrega de apoyos y coordinar las acciones de atención a los afectados por el paso de la tormenta tropical ‘Sergio’.

La Presidenta Municipal entregó 2 mil 500 dotaciones de frutos secos, 2 mil despensas, 800 colchonetas, mil 250 láminas, 100 impermeables, 20 mil litros de agua y mil cobijas, que recibió del Fonden a través del Gobierno del Estado.

La Jefa de la Comuna visitó varias viviendas de las invasiones Dolores Pompa, Colosio, Nuevo Sonora además de las colonias Trinidad Sánchez Leyva y comunidad Triqui, entre otras, donde verificó que los apoyos se entregarán a quien realmente los necesitaba, además de que personal de las distintas dependencias levantaron las necesidades de los damnificados.

En el Centro Hábitat del Poblado, la Alcaldesa se entrevistó con personal de la Secretaría de Salud quienes solicitaron apoyo para invitar a la gente para que ante cualquier síntoma febril acudan al médico, además de conminar a los habitantes a que saquen sus cacharros y limpien sus patios debido a que el acumulamiento de agua en los recipientes pueden generar criadero de moscos.

Martina Hernández, una señora de 75 años, que sufrió pérdidas materiales en su vivienda de la colonia Trinidad Sánchez Leyva, agradeció que Célida López haya regresado a cumplirle, pues la tarde del pasado viernes la Presidenta Municipal la atendió cuando se encontraba refugiada en el albergue del Centro Hábitat, y este sábado la visitó en su casa para atenderla.

Patricia Hernández de la colonia Trinidad Sánchez Leyva, quien vive en una humilde vivienda con su esposo y sus 7 hijos, solicitó apoyo ya que en la mitad de su casa no cuentan con techo, por lo que se le donaron 50 láminas.

La mitad de mi casita no tiene lámina, yo acudí a la Alcaldesa, a Célida me dijo ‘dónde vives voy a ir checar tu casa a ver cómo está’ y eso a mí me dio mucho gusto, que ella me atendió muy bien, nadie había hecho eso, por esta calle nunca había pasado ayuda, estoy contenta porque es el primer apoyo que voy a recibir", comentó.