Alcalde de Cajeme responde tras ausentarse de sus labores

Ciudad Obregón, Sonora.- El sábado 27 de oc­tubre se informó vía un comunicado enviado por la titu­lar de Comunicación Social que el presidente munici­pal, Sergio Pablo Mariscal, se había sometido a una operación, sin embargo, a 8 de días de su ausencia, no se sabe nada de él.

El Sergio Pablo Mariscal en la reunión que tuvo con la gobernadora el pasado 15 de septiembre | Archivo

El documento decía que fue operado de una hernia cervical en la Unidad Mé­dica Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el viernes pasado.

A través del área de Comu­nicación Social del Ayun­tamiento de Cajeme, se informó que el presidente municipal se está recupe­rando en el hospital y se reincorporará a sus labores de forma paulatina en las próximas dos semanas”.

Mariscal Alvarado ya ha­bía tenido problemas con la cervical desde hace tiempo, sin embargo, la noche que tiró la primera bola de la Liga Mexicana del Pacífico en el Nuevo Estadio de los Yaquis, fue que tuvo un tirón y las molestias se intensifica­ron por lo que se tuvo que recurrir a este procedi­miento quirúrgico.

Además, en el comunica­do decía que “esta fue una cirugía programada con anticipación y no una ope­ración de urgencia como ha circulado en redes; también el Ayuntamiento desmintió la versión de que sufrió un pre infarto. La operación fue exitosa y la primera autoridad en este municipio ya se en­cuentra caminando, sin embargo, en las próximas semanas se le verá usan­do un collarín en sus ac­tos públicos. Pero hasta el momento no se ha presen­tado en ningún acto oficial ni en las juntas que ha te­nido el Cabildo.

LA SITUACIÓN

Hasta el momento no ha habido ninguna actualiza­ción de cómo se encuentra el alcalde, pero lo preocu­pante comienza a suceder cuando realmente no se sabe quién es el que está tomando las decisiones que por obvias razones son trabajo del titular del Ayuntamiento.

¿QUÉ DICE LA LEY?

De acuerdo con la ‘Ley de Gobierno y Adminis­tración Municipal’ en su Artículo 165 dicta que el presidente municipal ten­drá permiso para ausen­tarse de la circunscripción territorial del Municipio hasta por treinta días para el arreglo de los asuntos relacionados con la admi­nistración municipal sin perder el carácter de tal, observándose las siguien­tes disposiciones:

I. Si la ausencia no excede de ocho días, el presidente municipal no tendrá obli­gación de dar aviso al Ayun­tamiento, en este lapso el Secretario del Ayuntamien­to resolverá́ los asuntos de mero trámite y aquellos que no admitan demora, de acuerdo con las instruccio­nes que reciba del Presiden­te Municipal;

II. Si la ausencia es mayor de ocho días, sin exceder de quince, el presidente municipal deberá dar avi­so al Ayuntamiento y este designará al regidor que le suplirá como encargado de despacho; y

III. Si la ausencia es mayor de quince días, sin exceder de treinta, el presidente municipal deberá recabar previamente el permiso del Ayuntamiento y este designará al regidor que se encargará del despacho.

¿QUÉ PASA A 90 DÍAS DE LA AUSENCIA DEL MANDATARIO?

Por otra parte, el Artículo 166 del documento dice que el presidente munici­pal podrá ausentarse por un tiempo no mayor a no­venta días previa solicitud de licencia ante el Ayunta­miento respectivo y siem­pre que sea por causa jus­tificada ajena a los asuntos relacionados con la administración municipal.

En este caso, el Ayunta­miento deberá calificar la causa y, si la estimare procedente, aprobará por mayoría absoluta la licen­cia respectiva; hecho lo anterior, el Ayuntamien­to designará, de entre sus miembros y por mayoría absoluta, a la persona que ejercerá las funciones del presidente municipal du­rante el término concedi­do en la licencia aprobada.

En caso de que el Ayun­tamiento no realice la designación a que se re­fiere el párrafo anterior, el Congreso del Estado o la Diputación Permanen­te proveerán lo necesario para nombrar, de entre los miembros del Ayunta­miento, a la persona que ejercerá́ las funciones de Presidente Municipal du­rante el término concedi­do en la licencia aprobada.

REGIDORES NO ESTÁN ENTERADOS

TRIBUNA consultó a los regidores del Cabildo para ver si ellos estaban infor­mados sobre la situación.

Gustavo Almada, regidor por Movimiento Ciuda­dano, dijo no conocer la situación en la que se encontraba el mandatario y menciono “el alcalde puede alegar que no está fuera de la circunscripción, él está despachando en su casa”.

Por su parte el regidor Independiente, Rodrigo Bours Castelo se limitó a decir “nada” cuando se le pregunto si a ellos se les había notificado algo so­bre la situación actual de Sergio Pablo o sobre si ha­bía alguien a cargo mien­tras estaba ausente. Por su parte Rosendo Arrayales, regidor activista explica que no les han dicho nada.

“Mañana se cumplen los 8 días y no nos han avisado nada para escoger un en­cargado, el secretario del Ayuntamiento debió de convocar o debería, además les falta a los asesores”.

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?

Una licenciada en fisiote­rapia explica que después de quitarle los puntos son alrededor de 15 días los que debe de durar en re­poso y previamente será tiempo de terapia que dura de tres a cuatro me­ses, con ejercicios que lo ayudarán a sanar.

¿LOS CIUDADANOS SABEN ALGO?

Miranda Ortega, cajemense dice “la verdad uno no se entera de nada de lo que están haciendo los man­datarios, pero si sabía que se iban a tener que operar para qué se postula como alcalde, ahora, dijo que en octubre iba a quedar el pro­blema de seguridad y nada, y los problemas del Ayunta­miento siguen y siguen, y el alcalde dónde está?”

Aún no se sabe cuándo volverá el alcalde a actos o funciones, pero los pro­blemas en el Ayuntamien­to siguen cada día como en el caso de los proble­mas con OOMAPASC, y el mandatario aún brilla por su ausencia.

ALCALDE DE CAJEME RESPONDE

"Después de unos días de reposo tras mi intervención y de estar supervisando algunas acciones hoy pude ver el trabajo intenso de Limpieza de camellones y bacheo de calles".

Después de unos días de reposo tras mi intervención y de estar supervisando algunas acciones hoy pude ver el trabajo intenso de Limpieza de camellones y bacheo de calles. #SeguimosTrabajando pic.twitter.com/pT7YLDPq9c — Sergio P Mariscal (@SergioPMariscal) 3 de noviembre de 2018