Alcaldesa de Navojoa asegura a sus opositores que no lograrán sacarla del Gobierno Municipal

Navojoa, Sonora.- Con un mensaje enfocado a las obras e inversión para el municipio, la alcaldesa Rosario Quintero, dio cierre a su primer año de trabajo al rendir su Primer Informe de Gobierno 2018-2019, asegurando a sus opositores que no conseguirán derrocarla ni sacarla del Palacio Municipal.

Un ‘auditorio’ abierto que llenó sus lugares con trabajadores del Ayuntamiento, dependencias paramunicipales, acompañados por sus familias y ciudadanos, fue el escenario en el que la munícipe presentó su mensaje a la sociedad navojoense.

La Ceremonia

El evento dio arranque en punto acordado, frente al balcón presidencial a las 19:00 horas, donde el secretario del Ayuntamiento inició la Sesión de Cabildo con el pase de lista obligado, en el que se obtuvo un quórum de 22 de 23 regidores, donde destacó la inasistencia de la regidora Teresita Álvarez Alcántar.

Algunas sillas no podían ser llenadas por los que se recurrió a los familiares de algunos funcionarios municipales para ocupar todos los espacios

Una vez abierta la sesión, se le dio la bienvenida al representante del Gobierno del Estado, Alejandro García Rosas, director de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y responsable de recibir el documento de acciones de la munícipe.

Las Acciones

Una vez concluido el protocolo de apertura, un video fue proyectado en las pantallas ubicadas a los costados del escenario, donde se mostraron imágenes y la narrativa del documento en cuestión, donde se destacaron acciones principalmente enfocadas al sector social, dejando de lado el tema de infraestructura e inversión, rubro en el que se vio poco avance y que fue corroborado, más tarde, por la misma alcaldesa, debido a la falta de presupuesto y gestión de los Gobiernos Federal y Estatal.

La Visión

Quintero Borbón manifestó que su Gobierno ha sido humano, ciudadano, sensible y de justicia social.

Aseguró que esto se ha logrado con el trabajo conjunto de los otros niveles de Gobierno, que trabajan por la ‘Cuarta Transformación’, que es sinónimo de transparencia, honestidad y rendición de cuentas.

La Oposición

En su mensaje, la munícipe arremetió contra sus opositores, asegurando que no van a conseguir derrocarla y sacarla de Palacio.

Varios camiones acarrearon a personas de las comunidades rurales para festejar el discurso de Rosario Quintero

En el caso de los regidores opositores, lamentó que no participaran de la ceremonia, y reprobó la acción porque, aseguró, no deben obedecer a intereses personales, sino al del ciudadano. Invitó a no obedecer agendas políticas de grupos externos, porque así no se sacará adelante al municipio.

Las Opiniones

Por parte de los asistentes, destacó la presencia del único exalcalde en ser parte del evento, Alberto Natanael Guerrero, que aseguró faltó un poco en las obras que traerán beneficio al municipio a largo plazo, siendo que el informe se enfocó solamente en las acciones para resolver problemas inmediatos que se presentan en la ciudad.

Otra de las invitadas al evento, la diputada federal, Hildelisa González, aseguró asistir como ciudadana para ver el avance de la ciudad en este primer año de trabajo de la administración morenista y así sumar esfuerzos en la discusión del presupuesto de ejercicios para el 2020 y promover obras que serán de beneficio para la ciudad.

Aseguró que revisará los trabajos dentro del informe y empujará acciones que lleven al desarrollo del municipio y sus habitantes.

Mario Martínez, titular del SAT en Ciudad Obregón, aseguró ver muchos avances y esfuerzo en su equipo para dimensionar las metas establecidas de Gobierno.

Quintero defendió su trabajo y pidió tanto a los ciudadanos como a todos los sectores del municipio que trabajaran de forma conjunta para beneficiar a la comunidad con el trabajo que se busca hacer.

Rechazan Informe por Congruencia

En lo que calificaron como una acción de congruencia con la coalición de Gobierno que representan, los regidores Carlos Quiroz Romo, del PT y Teresita Álvarez Alcántar, de Morena, declinaron su participación dentro del Informe de Gobierno. Quiroz Romo, quien presenció el evento desde abajo del estrado, solo se acercó para dar enterado de su asistencia al secretario Morales.

Aseguró que no participará de un hecho que, solamente busca resaltar la figura de la alcaldesa, y ataque a la oposición de Gobierno.

La regidora Álvarez no acudió al evento en cuestión.