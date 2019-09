"Alcaldesa miente, ella asignó el gasto y conocía el fraude": Exfuncionario de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Con el dictamen emitido por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), que responsabiliza al Gobierno Municipal por pagar los vales clonados de gasolina en el ‘Valegate’, más testimonios revelan que la alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón estaba al tanto de ese fraude.

Francisco Javier Garcés Rivas, extitular de Programación del Gasto Público en el municipio, que supuestamente fue despedido a petición de la alcaldesa Rosario Quintero, aseguró que la munícipe busca ‘cargarle el muertito’ por el desorden administrativo que ha confabulado con su equipo, en beneficio propio, indicó.

Yo ya no estoy en esta administración y la alcaldesa sigue culpándome del desastre financiero que tiene su Gobierno, eso no es justo, que me culpe de las irregularidades que su equipo está cometiendo”, señaló.