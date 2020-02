Alfredo Adame: "Por culpa de Legarreta Televisa me vetó, pero yo soy más grande"

Ciudad de México.- El actor y conductor mexicano Alfredo Adame se ufana de que aun cuando lo vetaron, desde hace unos años de la televisión, ahora tiene un “bum” tremendo, porque él por sí mismo es “rating”, además de que ya no se pelea con nadie, porque este 2020 decidió ser “Alfred love” en la “república del amor”.

Televisa pues no me hizo nada, quiso matarme de hambre, quiso destrozarme la carrera y no pudo. Me bloqueó, me vetó con todas las televisoras, y sabes por qué, todo fue por asuntos de Andrea Legarreta y su pandilla de ruanes”.

Adame aseguró que no fue la televisora la que le avisó de su salida, sino que se enteró por medio del programa de radio de Maxine Woodside, Todo para la mujer, que ya tenía prohibida la entrada a la empresa junto con otros más, como el hijo de Lupita D’Alessio, Jorge, el de la banda Matute.

De repente, un día me entero con Maxine Woodside de que estoy vetado en Televisa; y después sé que la misma empresa habló con las demás televisoras, tanto nacionales como internacionales, para que no me dieran trabajo, esa es la triste historia”, abundó.

Adame comentó que esto lo corroboró porque “en el transcurso de año y medio me llamaron para 11 series o telenovelas y de repente, el productor se ponía en contacto conmigo y me decía: ‘Eres tú, tú eres el personaje, ya nada más te voy a probar con cuatro actrices’, y de pronto, ya no me volvía a llamar. O sea, hacían las pruebas y todo y ya no me volvían a hablar”.

Pese a ello, se enorgulleció de decir que él ha sido más grande que la televisora de San Ángel, “lo digo con la boca abierta, fui más grande, porque seguí trabajando, seguí haciendo teatro exitosamente, hice tres o cuatro obras de teatro. En estos 2 años y medio seguí haciendo teatro, mucha foto publicitaria, muchos comerciales, muchas cosas”.