Alfredo Adame asegura que ya cambió y explica por qué: "Ya no me voy a pelear con nadie"

Ciudad de México.- En entrevista para TV Notas, el conductor y actor Alfredo Adame reveló que su faceta como una hombre problemático llegó a su fin con la llegada del nuevo año.

Este 2020 ya no me voy a pelear ni le voy a seguir el juego a nadie, ya me cansé de matarles el hambre”.

El famoso de 61 años dijo que el año pasado fue atacado por todos lados solo por defenderse de las personas que intentaron hundir su carrera.

El año pasado, me criticaron por todos lados e incluso me cancelaron la cuenta de Instagram por defenderme de los vagos, nacos y gente sin oficio que me fastidiaba."

Yo me enchilaba y les decía de cosas, pero ahora solo les contesto: ‘La frustración, amargura y envidia tienen el sueño ligero’”

También confesó que su forma tan dura de comportarse es gracias a la manera en que su padre lo educó cuando era solo un niño.

Mi papá me templó el carácter desde que yo era niño; me dijo: ‘Nunca le tengas miedo a nada ni a nadie’, y por eso nunca me dejo”.

Para finalizar, Alfredo Adame expresó que si bien lo han tachado de agresivo, nunca se portó mal con su familia, al contrario, sufrió abusos de su expareja.

Te aseguro que he sido el mejor padre, el mejor esposo y el mejor proveedor; cumplí. A mi exmujer (Mary Paz Banquells) siempre la respeté, nunca le pegué ni le falté al respeto, pero después de 22 años de abusos de su parte, me llenó el buche de piedritas y ahí se acabó todo”, concluyó.