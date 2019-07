Alimentos que pueden quitar el mal aliento después de comer

Ciudad de México.- Si después de cenar o comer no tienes a la mano alguna menta o simple­mente no puedes lavarte los dientes, el mal aliento te meterá en problema, pero hay algo que puedes hacer para remediarlo y esto es comer un alimento que te de quite esa peste bucal.

1 Agua Si estás en una comi­da de negocios o una cita y no puedes salir a comprar mentas para el aliento, no te preocupes porque exis­ten alimentos que quitan ese problema. Uno de los más efectivos es el agua natural, una boca seca es la situación perfecta para que aparezcan bacterias que causan el mal olor, es por eso que el beber agua y estar hidratado te dará un aliento libre de olores. 2 Yogurt Este es un alimento que mantiene tu boca hidra­tada, lo que hace que no se produzcan bacterias pero además contiene flora bac­teriana y se comporta como probiótico, es decir que este ayuda a limpiar toda el área bucal de cualquier bacteria que causa de mal olor. 3 Té verde Esta planta es un gran antioxidante, y puede limpiar los dientes y las encías de cualquier cosa, algo muy útil si no hay dónde cepillarse los dientes después de comer. 4 Frutas Todos estos ali­mentos frescos son capa­ces de limpiar cada espa­cio de tu boca, dejándola libre del mal aliento, sin embargo algunos de estos son más efectivos como las manza­nas, zanahorias o el apio, los cuales aumentan la producción de saliva y, por tanto, neutra­lizan la acidez y bacterias.