Amanda Bynes, la actriz que tras un pasado de drogas y polémica se convirtió en diseñadora de moda

Estados Unidos.- Algunos la recuerdan por su show televisivo en Nickelodeon, otros por las famosas películas que protagonizó desde comienzos de los años 2000, y varios más por la adicción a las drogas, problemas de salud, polémicos mensajes en Twitter y roces con la justicia que, en suma, la llevaron a un declive y a retirarse de la actuación.

Amanda Bynes, exactriz estadounidense que incursionó en el mundo del entretenimiento cuando era una niña, el lunes 24 de junio retomó su cuenta de Twitter para compartir su alegría por haberse graduado como diseñadora de modas del prestigioso Institute of Design & Merchandising (FIDM).

La exestrella infantil compartió una fotografía en la que aparece con toga y birrete al lado de un compañero que también se graduó, mientras que a redes sociales trascendió un video en el que se le ve al lado de otras compañeras que también se recibieron como profesionistas en una ceremonia celebrada en el Staples Center, en Los Ángeles.

La famosa comenzó a formarse en FIDM en 2014, y de acuerdo con HuffPost recibió su título de asociado como profesionista en el área de desarrollo de productos y mercancías el año pasado, pero ya había anunciado que iba por un título de licenciatura para 2019.

Fue a finales de noviembre de 2018 cuando Amanda Bynes, después de varios años de polémicas y escandalosos titulares sobre problemas con las drogas, regresó ante los reflectores a través de una íntima y reveladora entrevista para Paper Magazine, en la que habló a corazón abierto sobre los problemas de salud mental que ha sufrido.

La exactriz compartió que sus actitudes y otras conflictivas situaciones por las que pasó derivaron del abuso de drogas, sustancias que llegaron a su vida a muy temprana edad, pues a los 16 años ya había consumido marihuana y su adicción al Adderall comenzó debido a su búsqueda de adelgazar y alcanzar el canon de belleza que su entorno le exigía.

Pese a que el pasado noviembre Amanda aseguró que estaba lista para seguir sus sueños e incluso considerar un regreso a la actuación, en enero de 2019 trascendieron reportes de que la exactriz había tenido una recaída, por lo que ingresó a un centro de rehabilitación.

Según apuntó People, la exestrella infantil buscó un tratamiento de “profesionales en salud mental y consejeros sobre adicciones para adicción de drogas y problemas de salud mental”.

Por su parte, en el tiempo de recuperación de la famosa el abogado de la familia de Bynes aseguró a E! News que Amanda estaba bien y enfocada en su recuperación y la creación de su propia línea de ropa.

Todo parece indicar que Amanda Bynes se aferra al ideal que expresó en su entrevista con Paper Magazine: No tener miedo y solo mirar hacia adelante.

No tengo miedo del futuro. He pasado por lo peor y he salido al otro extremo, y he sobrevivido, así que siento que solo es hacia arriba de ahora en adelante", expuso la actriz en esa ocasión.