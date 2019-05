Ambulantes del IMSS Ciudad Obregón, sin licencia sanitaria para operar

Ciudad Obregón, Sonora.- Tamales, mariscos, tortas, tacos dorados, de asada, birria y cabeza, así como frutas y verduras, son los productos que se ofrecen por las prolongaciones Guerrero e Hidalgo desde hace tiempo, sin las licencias correspondientes de sanidad, así lo corroboró la Unidad de Control Sanitario de Ciudad Obregón.

Durante ocho verificaciones a 24 puestos ambulantes colocados en la periferia del Seguro Social, la Unidad de Control Sanitario de Ciudad Obregón detectó que el cien por ciento carecía de la licencia sanitaria, solo uno tenía el permiso, pero este estaba vencido.

La dependencia, dirigida por Walter Arvizu Tineo, exhortó a los propietarios de los puestos a regularizarse mediante la capacitación en el manejo de alimentos y buenas prácticas de higiene que la Unidad de Control ofrece en sus instalaciones. Hasta el momento, el 40 por ciento de los comerciantes ya se acercó para cumplir con los requisitos.

EN TRÁMITE

Abraham Parra, quien vende tacos dorados, expuso que él tiene en proceso su trámite para la licencia.

Me visitaron y me pidieron que hiciera un análisis de producto terminado y otro de reacciones febriles; llevé a un laboratorio un taco y el repollo como muestra, y estoy esperando los resultados; dijeron que este viernes próximo me visitarían de nuevo”, comenta.