Amiga de Galilea Montijo confirma divorcio de Fernando Reina: "Está harta de tener que pagar todo"

Ciudad de México.- Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina estarían pasando por una fuerte crisis matrimonial, misma que los tendría separados y con planes de divorcio.

Acerca de los problemas que derivaron en este distanciamiento, la persona dijo:

Sin embargo, todo indica que también la diferencia de sueldos entre la artista y el político ha tenido mucho que ver en su decisión.

No hay comparación entre los ingresos de Galilea y los de Fernando. Ella gana 800 mil pesos solo por el programa Hoy, a eso súmale sus trabajos por fuera y su contrato de exclusividad... Fernando no gana ni siquiera la mitad. (Pelearon) muchísimas veces, sobre todo últimamente, y es que Fer se encargaba de manejar las cuentas de su esposa, se dio cuenta de todo lo que despilfarraba y llegó a decirle que no gastara tanto, cosa que le molestó muchísimo a Gali. Además, está cansada de pagar todo, ya que en los últimos años ella ha costeado viajes, propiedades, gastos y eso la tiene frustrada, bueno, no sólo a ella, a Fernando también”.