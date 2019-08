Amigo de rapero asesinado es atacado a tiros; se niega a revelar quién le disparó antes de morir en el hospital

Nueva York, EU.- Un hombre de 28 años de edad, identificado como Arsenio Gravesande, fue el blanco de un ataque armado y antes de perder la vida en el hospital por las heridas se negó a dar información para que la policía pudiera identificar a quien le disparó.

Se reporta que el hombre era un amigo cercano e incluso llegó a salir en uno de los videos musicales del rapero Nipsey Hussle, quien también fue asesinado a tiros el pasado mes de marzo en Los Ángeles.

Arsenio Gravesande fue atacado en calles del barrio de Brownsville, en Brooklyn, Nueva York, cerca de las 21:20 horas del pasado martes, dijeron las autoridades. Todo parece indicar que la bala impactó una arteria principal de la víctima.

La ambulancia llegó y yo me subí con él a ella. Él se estaba moviendo, agarraba todo, él no quería quedarse quieto. Él seguía diciéndome 'Bethany, estoy muerto, no puedo respirar, estoy muerto'. Y yo le decía, no, no estás muerto”, se reporta que externó Bethany Samuels, prima de Arsenio.