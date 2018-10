Análisis del nuevo Motorola One con el OS Android One

Ciudad de México.- Cualquiera que esté pensando en comprarse ahora mismo un telefono móvil tiene más opciones que nunca, y mejores. Hay muchos telefonos buenos a un precio competitivo, algo que se debe en parte al gran avance en especificaciones de los últimos dos años, pero también a la irrupción de novedades como Android One.

Este sistema operativo es precisamente el que equipa al Motorola One. Se trata de un smartphone cuyas prestaciones lo encuadran dentro de la gama media, justo en la franja que roza los 299 euros. Es probablemente la franja más competida del mercado a día de hoy.

Lo hemos probado antes de emitir nuestra opinión sobre un móvil bastante vistoso a primera vista, que apunta claramente a todos aquellos que ya se han cansado de las capas de personalización, los que quieren un sistema operativo limpio de polvo y paja y listo para funcionar al 100 por ciento desde el principio.

A nadie se le escapa que por 299 euros que cuesta el Motorola One, la situación es complicada para la marca.

Hay aspectos en los que destaca positivamente y otros en los que no lo hace tanto. Es difícil sacar al mercado un móvil 100 por ciento equilibrado y mantener el precio lo más contenido posible.

Una vez más cristal, para lo bueno y para lo malo

Si algo hemos visto a lo largo de 2018 es que todas las marcas se han pasado en masa al cristal. Parece que ahora mismo un móvil que no esté hecho de este material no es digno de situarse más allá de la gama de entrada, ni siquiera si es de metal.

Eso hace que haya menos alternativas para los que no quieren tener un smartphone excesivamente frágil, y es que la principal desventaja de móviles de cristal como este Morotola One es que se pueden romper con sólo caerse al suelo.

En teoría están preparados para resistir golpes desde cierta altura, aunque es mejor no poner a prueba esta resistencia. Dicho esto, si se te cae constantemente al suelo se te va a acabar rompiendo, y no sólo la pantalla sino también la parte trasera.

Otro punto a tener en cuenta es que el cristal se ensucia con muchísima facilidad, incluso si manejas el móvil con las manos limpias. Se llena de huellas, grasa y suciedad, pidiendo a gritos un funda para protegerlo.

Por suerte, no es un móvil ni mucho menos pesado. Sólo pesa 162 gramos y es bastante compacto, así que se puede sostener bien incluso en manos pequeñas.

Cómo último apunte al respecto del diseño en este análisis del Motorola One, el jack de auriculares. Lo tiene y está situado en la zona superior del móvil.

No diga notch, diga Super Notch

Durante el tiempo que hemos estado elaborando esta review del Motorola One, hay una cosa que nos ha molestado particularmente y que supone un salto hacia atrás en la experiencia de usuario. Es el notch, pero no por su mera presencia sino por cómo ha sido implementado.

Es un notch bastante ancho, que ocupa perfectamente el 50 por ciento de la zona en la que estaría la barra de notificaciones de Android.Esto se traducen en que no hay suficiente espacio para los iconos de notificación.

La forma de resolverlo es añadir un pequeño punto junto al icono que sí quepa. Así sabes que hay otro icono oculto y que para verlo debes deslizar hacia abajo la barra de notificaciones.

Software y hardware con Xiaomi en el punto de mira

Echando un vistazo a las características técnicas del Motorola One que compartimos más arriba, seguramente te suenan de algo, y es que las hemos visto antes casi calcadas en el Xiaomi Mi A2 Lite y el Xiaomi Mi A1. Además, este Motorola, como su propio nombre indica, también equipa Android One basado en 8.1 Oreo como sistema operativo.

Esto se traduce en un móvil completamente limpio de aplicaciones de fabricante, de esas que pocas veces se utilizan. Las aplicaciones que vienen instaladas son las de Google: Chrome, Calendar, Calculadora y poco más. Gracias a esto el usuario tiene completa libertad para instalar lo que quiera y configurar su móvil como quiera, sin lastres.

Además, como hemos comprobado con otros móviles, Android One es increíblemente eficiente a la hora de gestionar los recursos. Al no tener tantos procesos abiertos con aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, consume relativamente poca batería y funciona con una fluidez extraordinaria.

Función fluida pero fallo de potencia

Una vez que hemos dejado claro que la fluidez del Motorola One queda absolutamente fuera de duda en el día a día, resta por abordar la segunda pata en cuanto a rendimiento: la potencia gráfica, que depende en buena medida de la GPU, en este caso Adreno 506.

Para que quede claro desde el principio, es un móvil que te permite jugar a todos los juegos, incluso los más exigentes desde el punto de vista gráfico. El problema es que no lo hace a la máxima calidad, sino uno o dos peldaños por debajo. Aun así, son perfectamente jugables títulos como PUBG Mobile o Asphalt si estás dispuesto a aceptar algunos tirones en FPS de vez en cuando.

Con Snapdragon 625 y 4 GB de RAM da de sobra para esto y para más, así que no se puede pedir realmente mucho más. Es realmente un procesador equilibrado y multiusos.

Cámara básica que sufre bastante de noche

Buena parte del resultado de una cámara de fotos depende del hardware, es decir, del procesador. Otra parte depende del software. En este caso, con Android One y Snapdragon 625 esperábamos resultados similares a los de otros móviles iguales, y así ha sido.

Las fotos con el Motorola One son más que decentes si tienes suficiente iluminación. Eso sí, por la noche sufren y mucho, aunque es un problema común a todos los móviles de gama media, algo de esperar. Simplemente la nitidez es buena porque la lente no deja pasar suficiente luz, además de por carencias en el procesado a nivel de software.

Con cámara dual de 13 + 2 MP y apertura f/2.0 quedaba claro que las fotos nocturnas no iban a ser su punto fuerte. Lo mismo con la cámara de selfies, aunque en este caso te puedes ayudar un poco con el flash frontal.

Quick Charge 3.0: 50% de batería en 45 minutos

Con 3.000 mAh de capacidad de batería, teníamos claro antes de empezar el análisis del Motorola One que este móvil anda sobre el filo de la navaja. Por debajo de esa cantidad, necesitas una optimización muy buena para no quedarte corto.

Claro está que hay casos sorprendentes en los que una marca ha sido capaz de sacarle más partido del esperado a una batería. En este caso, la autonomía del Motorola One no sorprende para bien, pero tampoco para mal.

Sus 3.000 Ah da para unas 24 horas tranquilamente, a menos que uses varias horas de pantalla viendo vídeos o peor, manejando redes sociales. En ese caso tendrás para la jornada laboral y media tarde, pero antes de ir a dormir será imprescindible cargarlo de nuevo.

Todo lo que cabía esperar en conectividad y un poco más

Cuando compras en 2018 un móvil de gama media, esperas que tenga pocas carencias en conectividad. Gastarte 300 euros en un móvil y que no tenga USB Tipo C a estas alturas puede resultar algo extraño, al igual que si no tiene WiFi AC.

Por suerte, el Motorola One tiene de todo y un poco más, ya que además de USB C tiene NFC para pagos móviles, 4G+, Radio FM y Bluetooth 5.0. Han equipado el último estándar bluetooth, una verdadera sorpresa ya que la mayor parte de los fabricantes lo reserva de momento para la gama alta.

Ni que decir tiene que hemos probado todas estas características y confirmamos que funcionan bien, aunque es el NFC lo que más nos ha sorprendido. Funciona un poco más rápido de lo habitual a la hora de pagar, y eso es muy bueno. Además puedes configurar una alerta sonora -y vibración- cuando hagas un pago.

Un buen móvil a precio muy alto

La experiencia que proporciona el móvil es buena. No sobresaliente, pero sí buena. No es un telefono que te vaya a dar problemas a no ser que aspires a tener una cámara excelente o un rendimiento en juegos de gama alta.

Su principal problema es sin duda el precio, y eso es algo que no se le escapa a nadie. Llega al mercado por 299 euros.

Este es exactamente el mismo problema que tienen todos los demás fabricantes del mercado, entre la espada y la pared de elegir si quieren mantener sus márgenes de beneficio o competir contra una marca que ha tirado los precios en apenas un año, algo que también le ocurre a BQ con el Aquaris X2 Pro.

El Motorola One es un buen móvil, pero no es el mejor que hay disponible ahora mismo por 299 euros. Tal y como está el mercado, este pequeño tropiezo puede dar al traste con el buen trabajo de la marca para crear este teléfono.