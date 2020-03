Andrágora en pausa, pero el show debe continuar

Ciudad Obregón, Sonora.- Maya Angelou inmotalizaó las palabras "Todo en el Universo tiene ritmo. Todo baila". Es por ello que un virus no puede detener por siempre al gremio dancístico.

Debido a las recomendaciones de salud de la OMS, Andrágora Danza Contemporánea tuvo que cancelar una residencia artística en Madrid, España: "Este año estábamos enfocados con la residencia por su complejidad, tanto presupuestal como logística", explicó Carlos Corral, director Artístico de la compañía.

Contingencia

Las medidas de prevención que se han implementado cambiarán sin dudar el estilo de vida de gran parte de la población.

Los artistas tienen una relación muy estrecha con los contextos, con la realidad y lo imaginario. Esta emergencia nos ha tomado por sorpresa y condicionado los hábitos", mencionó Corral.

Sin embargo, en momentos de adversidad es cuando surgen alternativas: "Para los creativos surgen nuevas posibilidades, herramientas que ahora volteamos a ver. Lo social y lo ideológico se tornan imprescindibles en los nuevos procesos" añade el también danzante.

Los tiempos cambian

Andrágora, con más de 16 años de trayectoria, ha trabajado fuera de Ciudad Obregón, en Baja California Sur, Puebla, Guadalajara entre otros sitios dentro de México, llegando gasta países como Cuba, Colombia y España.

Por las condiciones actuales en materia de salud y los estragos en países europeos especialmente en España, y las condiciones que están imperando aquí en México, se ve necesaria la postergación de esta residencia que se llevaría a cabo en Teatro del Canal, originalmente planteados en los meses de mayo a junio", informa la compañía.

También explicaron que co la pandemia muchos proyectos y trabajos previos se han venido abajo, por lo que el grupo cajemense aún no tiene un afecha para retomar actividades pero de la misma forma el grupo reconoce que no todo está perdido.

Las realidades cambian, el entorno cambia, el artista a través de su obra cambia, el reto es de todos", finalizó Carlos Corral.

Cabe mencionar que hizo una cordial invitación para ver el documental Danzantes, de Juan Vicente Chuliá, en el que Andrágora en conjunto con otras 9 compañías de danza al rededor del mundo participaron. El Filme será transmitido en vivo el próximo 26 de mayo del 2020.