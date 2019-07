Andrea Escalona revela el secreto de Yanet García para tener un trasero perfecto

Ciudad de México.- No hay duda que la llegada de Andrea Escalona al programa Hoy le ha brindado un nuevo aire del que muchos televidentes disfrutan día a día.

Yanet García mejor conocida como la 'Chica del clima' | Internet

Su peculiar estilo de conducción y por supuesto, su belleza, le han hecho ganarse un lugar en esta importante emisión.

Con poco más de un millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, se ha convertido en toda una celebridad de las redes.

En esta ocasión, durante una entrevista en Netas Divinas, reveló un secreto que miles de mujeres quieren saber: ¿Como tener un trasero como el de su amiga la 'Chica del clima'?

Yanet sí cuida mucho su alimentación. Me dice que las pompas le salen de comer camote; además de la papa. Dice que se le van a la pompa”.

No obstante, la periodista Paola Rojas se mostró incrédula ante tal afirmación y le pidió no creer los “disparates” que Yanet le dice, “porque el almidón se va a donde no quieres que se vaya”, explicó.

Por el amor de Dios, no digamos disparates, o sea, el almidón de la papa y el camote…a cada cuerpo se le va a un lugar diferente. Normalmente el almidón se va a donde no quieres que se vaya. No, no , no le creas”.

“A mí me lo dijo y la verdad yo sí le creí. Y ahí me tiene tragando papas todos los días”, confesó Andrea Escalona.