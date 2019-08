Andrea Legarreta jura en nombre de sus hijas que Adame miente: "Es triste que me pongan put… en una portada"

Ciudad de México.- Andrea Legarreta sigue defendiendo su postura y honor luego de que revelara un audio en el que Alfredo Adame aseguraba que la conductora mantiene una relación íntima con un alto ejecutivo de Televisa y por ese motivo ella decide quién forma parte del elenco del programa Hoy.

En entrevista con la periodista Maxine Woodside, Legarreta aseguró:

Posteriormente, Andrea se refirió al caso específico de una de sus excompañeras del matutino de Televisa y negó que ella haya tenido conocimiento de ese audio desde hace algunos años, tal como lo aseguro Adame.

Aparte entre la gente que comentan hay personas que son mejores amigas en la actualidad, o sea Natalia Téllez he escuchado que dicen que le grité, que la insulté, eso es una vil mentira, Natalia y yo de verdad tenemos un cariño entrañable, la extraño, seguimos hablando, teniendo contacto, y más allá de eso a lo que voy es que no se vale que él pensó, siente que yo lo corrí”.

También dice que yo escuché ese audio hace años, ese audio que salió apenas hace poco, que yo le hablé para reclamarle, puras mentiras, por mis hijas que jamás escuché ese audio”.

Posteriormente, la también esposa de Erik Rubín aseguró que era la última vez que hablaba del tema y subrayó:

Ya no es para convencer a la gente si soy buena o no noble, que no crea yo soy lo que el señor dice, ya no tengo que convencer a nadie, es desgastante, es muy triste despertar en la mañana y ver que te etiquetaron en una publicación donde te dicen put.. en la portada, es muy triste, es desgastante, injusto, entonces ya cualquier mujer que tiene un trabajo que tiene éxito resulta que es la amante de su jefe”.

Finalmente, Andrea Legarreta lamentó que ni siquiera pueda tener amistades masculinas porque siempre la relacionan amorosamente con ellos, y aseguró que ha recibido todo el apoyo de la ex esposa de Alfredo Adame en este caso.

Tengo muchos años casada y tengo a mi lado hombre que me ama, amigos con los que me han relacionado, ¡ya no puedo ni siquiera tener amigos hombres!... ¡ya basta!, no es normal que vayas por la vida siendo mujer y que los hombres decidan insultarte porque se les antojó, no sabes el mensaje tan conmovedor que me dejó Mary Paz Banquells”, concluyó.