Angelique Boyer revela porqué no se ha casado con Rulli y dice que no quiere ser madre

Ciudad de México.- Seguidores de la pareja integrada por Sebastían Rulli y Angelique Boyer se han preguntado en más de una ocasión por qué no llegan al altar y esta mañana la guapa actriz ‘rompió’ el silencio sobre esta situación.

Durante una entrevista para el programa Hoy, la actriz de 31 años confesó cuales eran los motivos por los que no había contraído matrimonio con Rulli, con quien ya lleva 5 años.

Creo que cada vez más como personas no necesitamos un contrato que está marcado por la ley y por la religión, nada más. Realmente no te da ninguna garantía el matrimonio, no tengo esa seguridad de nada. Si el día de mañana él ya no quiere estar conmigo, es tan fácil hablarlo y no tenemos que pasar por ningún proceso tedioso ni nada de eso”, comentó la francesa.