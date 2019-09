Antes del escándalo, hermano de Weinstein le suplicó que buscara ayuda por su "mal comportamiento"

Estados Unidos.- Una carta revelada en un libro de las periodistas que desvelaron en 2017 las estremecedoras acusaciones de abuso y acoso sexual en contra de Harvey Weinstein, muestra que el hermano del productor, Bob Weinstein, escribió a Harvey para suplicarle que buscara ayuda para tratar su "mal comportamiento", esto dos años antes de que se hicieran públicos los horribles reclamos.

El ejecutivo Bob Weinstein envió una nota a su hermano mayor para expresarle que sus acciones "trajeron vergüenza a la familia y a tu compañía", esto según el libro She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement.

El desacreditado productor ha negado todas las acusaciones de sexo no consensuado en su contra, las cuales enfrentará en un juicio a celebrarse en enero de 2020. Harvey podría recibir una condena prisión de por vida por dos delitos de agresión sexual depredadora de los que se le acusa.

Bob y Harvey Weinstein/Daily Mail

La carta muestra cómo Bob, de 64 años, escribió a su hermano dos años antes de que las periodistas de The New York Times Jodi Kantor y Megan Twohey lanzaran el reportaje que hizo públicas las acusaciones en contra de Weinstein por sus presuntas aberrantes acciones.

Tu reacción fue una vez más culpar a las víctimas, o minimizar el mal comportamiento de varias maneras. Si tú piensas que no hay nada malo con tu comportamiento así en esta área, entonces anúncialo a tu esposa y familia",

La nota completa escrita por el hermano del productor fue reimpresa en el nuevo libro de Jodi Kantor y Megan Twohey She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, reportó The New York Times.

Según se describe, Bob Weistein también dijo al periódico que él erróneamente creyó que las acciones de su hermano eran una adicción al sexo, además de indicar que él abandonó sus intentos de intervenir en el problema de Harvey.

Me rendí. Dije, me rindo; ¿ves?”, reporta el Times que expuso Bob Weinstein en sus primeros comentarios amplios desde que se desencadenó la escandalosa situación de su hermano.

Se reporta que en She Said, el cual se publicará el próximo martes, las periodistas Kantor y Twohey revelan más acuerdos de confidencialidad usados por Harvey Weinstein en contra de sus acusadoras.

El productor de cine, quien se encuentra libre tras pagar una fianza de un millón de dólares, es acusado de dos delitos de agresión sexual depredadora, un delito sexual y dos delitos por violación, según USA Today.

Los nuevos detalles también mencionan a nuevas fuentes en el caso, incluido el exejecutivo de The Weinstein Company Irwin Reiter, quien se dice planteó la preocupación por el comportamiento de su jefe. Se dice que Reiter ayudó a reporteros cuando sus quejas no fueron escuchadas.

Asimismo, el libro menciona a una presunta víctima nunca antes revelada, Rowena Chiu, a quien se le presentó un arreglo y quien firmó un acuerdo de confidencialidad después de que se acusara que Weinstein la agredió en su habitación de hotel cuando ella trabajaba como asistente en Miramax.

También se detalla cómo la actriz Gwyneth Paltrow, se reporta, fue una fuente para el reportaje en el que se acusa a Weinstein y cómo impulsó a otras víctimas a compartir sus acusaciones.