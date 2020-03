Aparece supuesto hijo de Rigo Tovar 15 años después de su muerte; exige parte de la herencia del cantante

Ciudad de México.- A 15 años del deceso de Rigo Tovar, el cantante ha vuelto a dar de qué hablar debido a que un hombre llamado Rigo Tovar Ristori asegura ser hijo del cantante, y dispuesto a hacerse prueba de ADN, exige parte de la herencia del artista.

Luego de que la viuda de Rigo revelara al programa Ventaneando que había una persona haciéndose pasar por hijo del intérprete del 'Sirenito' pidiendo dinero para rescatar el automóvil donde viajaba el artista, es que Tovar Ristoni rompió el silencio y contestó:

No se me hace justo que ella diga que soy el supuesto hijo, yo se lo dije a ella, me puedo hacer la prueba de ADN con sus hijos, yo puedo hacerme la prueba de ADN cuando quiera", expresó Ristoni.

Para dar más veracidad a su versión, Tovar Ristoni explicó:

Yo me siento seguro de que soy hijo de Rigo Tovar, siempre lo he dicho, no soy ningún charlatán como muchos que dicen que lo son y no muestran nada, no muestran ni una credencial y no se quieren hacer prueba de ADN, yo soy de los años 70… 75 para ser exacto, nací en la época en la que papá estaba en su apogeo, y tengo todo el derecho de pelear lo que me corresponde", recalcó el supuesto hijo.