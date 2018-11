Aquí los siete cambios que AMLO aplicará desde el primer día de Gobierno

Ciudad de México.- Pero, ¿sabes a qué cambios se refería? Aquí te contamos todo lo que el presidente electo y su equipo, consideraron tendrá que cambiar a partir del 1 de diciembre.

1. Adiós al Estado Mayor Presidencial

A partir del próximo 30 de noviembre y después de 76 años de existencia desaparecerá el Estado Mayor Presidencial (EMP). Los más de seis mil integrantes del EMP tendrán que reincorporarse a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. De hecho, para la ceremonia de entrega de la banda presidencial, Enrique Peña Nieto, presidente saliente, ya no contará con el equipo de seguridad que lo acompañó durante estos 6 años.

El Estado Mayor ha estado a cargo de la seguridad de los presidentes mexicanos desde que el general Manuel Ávila Camacho decretó su creación en 1942.

Me van a cuidar todos los mexicanos y cuando hablo de todos los mexicanos, hablo también de los soldados, porque el soldado es pueblo uniformado. Me van a cuidar todos los mexicanos, ya no va a haber este cuerpo especial para garantizar la protección del presidente de la República, porque lo que vamos a procurar es que haya más orden, que no apachurren, serán ciudadanos muy identificados, sin armas"